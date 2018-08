Auftakt nach Maß für den SV Darmstadt 98: Die Lilien gewinnen zum Zweitliga-Start gegen Aufsteiger Paderborn. Zum Matchwinner avancieren ein Neuzugang und der Keeper.

Jubel beim SV Darmstadt 98 und seinem Anhang: Die Südhessen setzten sich am Sonntag in ihrem ersten Punktspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn mit 1:0 durch. Das Tor des Tages am heimischen Böllenfalltor erzielte die jüngste Neuverpflichtung Serdar Dursun (52.). Zum weiteren Darmstädter Matchwinner avancierte Keeper Daniel Heuer Fernandes, der in der zweiten Hälfte einen Foulelfmeter parierte.

Die Lilien legten los wie die Feuerwehr und hätten nach wenigen Minuten schon führen können. Erst köpfte Slobodan Medojevic nach einer Ecke knapp über den Kasten, kurz darauf scheiterte der frühere Eintracht-Profi aus kurzer Distanz freistehend am gegnerischen Keeper. Bei seinem zweiten Kopfballversuch bekam der Serbe nicht genügend Druck hinter das Spielgerät. Wenige Augenblicke später brannte es nach einem gefährlichen Konter der Darmstädter erneut lichterloh im Paderborner Strafraum.

Dursun vernascht Keeper mit Übersteiger

Die Anfangsviertelstunde gehörte ganz klar den Gastgebern, bei denen der erst jüngst verpflichtete Angreifer Dursun gleich sein Debüt feierte. Zudem stand mit Innenverteidiger Marcel Franke ein zweiter Neuzugang in der Startelf der Südhessen, die die Begegnung vor 15.400 Zuschauern im ersten Durchgang bestimmten. In der 26. Minute forderten die Lilien-Fans vergeblich einen Elfmeter, nachdem Tobias Kempe zu Fall gekommen war.

Die Darmstädter zeigten viele gute Aktionen, konnten aber ihre Überlegenheit bis zur Pause nicht in Zählbares ummünzen. Auch weil der SV98 gegen defensive Ostwestfalen in der Folge keine zwingenden Torchancen mehr kreieren konnte. Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich dies schlagartig. Dursun brachte nach tollem Kempe-Pass die Lilien ebenso sehenswert in Führung. Der bisherige Fürther Stürmer vernaschte mit zwei Übersteigern Paderborns Keeper Leopold Zingerle und schob zum umjubelten 1:0 ein. Zuvor hatten die aufgerückten Gäste den Ball im Mittelfeld verloren.

Heuer Fernandes pariert nach Sulu-Patzer

Der saisonübergreifend vierte Sieg in Folge war für die Gastgeber zum Greifen nahe. Doch in der 71. Minute zeigte Referee Bastian Dankert (Schwerin) nach einem Foulspiel von Keeper Heuer Fernandes an Christopher Antwi-Adjej auf den Punkt. Lilien-Kapitän Aytac Sulu hatte sich zuvor überspielen lassen und seinen Keeper so in die Bredouille gebracht. Aber Heuer Fernandes machte seinen Fehler wieder gut und entschärfte den Strafstoß von Sebastian Schonlau (72.). In der verbleibenden Spielzeit ließen die Lilien nichts mehr anbrennen und feierten so einen erfolgreichen Start in die neue Saison.

Weitere Informationen SV DARMSTADT 98 - SC PADERBORN 1:0 (0:0) Darmstadt: Heuer Fernandes – Sirigu, Franke, Sulu, Holland – Mehlem (90. Höhn), Stark, Medojevic – Kempe, Jones (80. Hertner) – Dursun (90.+2 Boyd)



Paderborn: Zingerle – Dräger, Strohdiek, Schonlau, Collins – Krauße (73. Ritter) – Antwi-Adjej, Klement, Schwede (81. Zolinski), Tietz (66. Tekpetey) – Michel



Tore: 1:0 Dursun (52.)

Bes. Vork.: Heuer Fernandes hält FE von Schonlau (72.)



Gelbe Karten: Heuer Fernandes, Holland, Sulu /Michel, Tietz, Schonlau, Ritter

Schiedsrichter: Dankert (Rostock)



Zuschauer: 15.400 Ende der weiteren Informationen

