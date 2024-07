Lilien schuften im Trainingslager

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht zieht in der Vorbereitung des Bundesliga-Absteigers offenbar die Zügel an. "Wir sind relativ zügig in die Vollen gegangen und haben viele Einheiten - mehr, als ich das in meinen zwei Jahren in Darmstadt bisher kenne", berichtete Christoph Zimmermann in einer Medienrunde am Mittwoch. "Man kann sagen, dass von Umfang und Intensität noch mal ein anderer Wind weht." Darmstadt 98 ist aktuell im Trainingslager im Schwarzwald, im Laufe der Vorbereitung folgt noch ein weiteres Trainingscamp in Herxheim.