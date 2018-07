Marcel Heller wird ab sofort wieder für den SV Darmstadt 98 auflaufen: Der Flügelspieler wechselt vom FC Augsburg zu den Lilien, bei denen er einen Vertrag bis Juni 2020 unterzeichnete.

Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, wie die Südhessen am Freitag mitteilten. "Es fühlt sich für mich an, als würde ich nach Hause kommen", sagte Heller, der bereits zwischen 2013 und 2017 für den SV98 am Ball war. "Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein und mit der Mannschaft am Bölle vor diesen fantastischen Fans spielen zu können. Während meiner Zeit in Augsburg habe ich die Lilien weiter intensiv verfolgt und alle Partien geschaut, die ich schauen konnte. Mit den Spielern habe ich immer Kontakt gehalten, mit dem Trainerteam ist der Kontakt ebenfalls nie abgerissen."

In der vergangenen Saison stand Heller bei Bundesligist FC Augsburg unter Vertrag. Für den FCA bestritt der Flügelflitzer 24 Bundesliga-Partien und eine Begegnung im DFB-Pokal. Während seiner ersten Zeit beim SV98 spielte Heller beim Durchmarsch von der 3. Liga bis in die Bundesliga eine wichtige Rolle.

Schuster hofft auf "echte Verstärkung"

"Durch seine vier Jahre bei den Lilien kennt Marcel den Club sowie dessen Werte bestens", freute sich Trainer Dirk Schuster über die Rückholaktion. "Wir wissen, dass er in der vergangenen Saison den Verein nie aus den Augen verloren hat und eine enge Verbindung zum SV98 hat. Es freut uns, dass wir mit ihm einen erfahrenen Spieler erhalten, von dem wir überzeugt sind, dass er mit seinen Qualitäten auf dem Flügel eine echte Verstärkung darstellen kann."

Bei den Lilien wird Heller seine alte Rückennummer 20 tragen.