Der SV Darmstadt 98 hat sich für die Restrunde mit insgesamt fünf Neuzugängen verstärkt. Erfahrung und Stabilität soll Christoph Moritz vom HSV bringen. Dazu haben die Lilien für die kommende Saison vorgesorgt.

Der SV Darmstadt 98 hat sich kurz vor Transferschluss noch mit Christoph Moritz vom Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV verstärkt. Der Mittelfeldspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen, wie beide Clubs am Donnerstag bestätigten. Der 29-Jährige war im Sommer vom 1. FC Kaiserslautern an die Elbe gekommen, konnte sich beim HSV aber keinen Stammplatz erkämpfen.

"Christoph war in den vergangenen Jahren stets auf hohem Niveau aktiv. Wir sind daher optimistisch, dass er uns auf unserem Weg weiter voranbringen kann", sagte Lilien-Coach Dirk Schuster. Moritz steht beim HSV noch bis Sommer 2020 unter Vertrag. Die Darmstädter sind nach dem FC Schalke 04 (2009-2013), dem FSV Mainz 05 (2013-2016), dem 1. FC Kaiserslautern (2016-2018) und dem HSV die fünfte Profi-Station des 96-maligen Bundesliga-Spielers.

Berko als erster Sommertransfer fix

Zuvor hatten die Lilien bereits drei Neuzugänge fix gemacht. Der Fokus lag dabei auf der bisher so anfälligen Abwehr, die mit dem Weggang von Kapitän Aytac Sulu dringend Verstärkung brauchte. So kamen neben Offensivmann Sören Bertram (Erzgebirge Aue) die defensiv orientierten Victor Palsson (FC Zürich), Patrick Herrmann (Holstein Kiel) und Mathias Wittek (1. FC Heidenheim) ans Böllenfalltor.

Für die kommende Spielzeit verstärken sich die Hessen mit Erich Berko vom Ligakonkurrenten Dynamo Dresden. Der 24 Jahre alte Flügelspieler, dessen Vertrag in Dresden ausläuft, unterschrieb bis Juni 2022.

Zieht's Boyd nach Kanada?

Terrence Boyd könnte Darmstadt noch verlassen. Bild © Imago

Offen war am Donnerstagabend noch die Zukunft von Angreifer Terrence Boyd. Der US-Amerikaner steht offenbar beim kanadischen Club FC Toronto im Kurs. Laut amerikanischen Medien soll Boyds Wechsel in die Major League Soccer (MLS) kurz bevorstehen. Dort ist von einer Einigung mit den Lilien die Rede, bei denen Boyd in dieser Saison auf 13 Pflichtspieleinsätze im Sturmzentrum kommt.