Fritsch: Mallorca-Fahrt war ein Fehler

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch hat zugegeben, dass die Fahrt nach Mallorca vor dem letzten Zweitliga-Spieltag in der vergangenen Saison ein Fehler war. "Das würde in dieser Form und zu so einem Zeitpunkt nicht mehr stattfinden", sagte Fritsch in einem vereinseigenen Interview vom Freitag. "Das müssen wir selbstkritisch so sagen und eingestehen: Das war ein Fehler." Die Darmstädter Mannschaft war im Mai 2023 nach dem Sieg gegen Magdeburg und dem damit feststehenden Bundesliga-Aufstieg zu einem mehrtägigen Aufenthalt nach Mallorca geflogen. Am letzten Spieltag verloren die Südhessen dann deutlich in Fürth und verspielten gleichzeitig noch die Zweitliga-Meisterschaft. "Mallorca wird in dieser Form so hier nicht mehr stattfinden", so Fritsch deutlich.