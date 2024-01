Lilien im Trainingslager angekommen

Darmstadt 98 hat am Dienstag seine erste Einheit im Trainingslager in Spanien absolviert. Nach der Ankunft am Mittag stand das Team am Nachmittag erstmals auf dem Trainingsplatz in El Saler. Nicht mit dabei waren die verletzten Fraser Hornby, Braydon Manu und Aaron Seydel sowie die erkrankten Andreas Müller und Tim Skarke, die in den kommenden Tagen nach Spanien nachreisen sollen. Mit Max Wendt, Nico Baier, Mateo Zelic, Elias Größmann und Asaf Ariana sind zudem gleich fünf U19-Spieler mit dabei, wie die Lilien am Dienstag meldeten.