Der SV Darmstadt 98 hat mit Tim Rieder einen weiteren Innenverteidiger verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis vom FC Augsburg zum Zweitligisten. In Südhessen trifft er auf einen alten Bekannten.

Obwohl die Zweitliga-Saison bereits begonnen hat, sind die Transferaktivitäten von Darmstadt 98 noch nicht abgeschlossen. Die Lilien gaben am Dienstag die Verpflichtung von Tim Rieder bekannt. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger wechselt für die aktuelle Spielzeit auf Leihbasis von Bundesligist FC Augsburg zum SV 98. Ein entscheidender Faktor für den Deal war wohl Lilien-Coach Dirk Schuster.

"Ich habe mich unter dem Trainerteam schon in der Vergangenheit sehr wohlgefühlt und bin glücklich, wieder mit ihnen zusammen arbeiten zu dürfen", sagte Rieder bei seiner Vorstellung. Schuster hatte den FC Augsburg in der Hinrunde der Saison 2016/17 betreut. Unter ihm kam Rieder zu seinem Bundesliga-Debüt. Im Spiel gegen den FC Schalke 04 durfte er am 15.10.2016 immerhin eine Minute Bundesliga-Luft schnuppern.

Zwischen Regionalliga Bayern und Polen

"Wir konnten uns von Tims Qualitäten bereits während unserer Zeit in Augsburg ein Bild machen. Wir freuen uns, dass er unsere Optionen im Defensivbereich vergrößert, und sind davon überzeugt, dass er eine Bereicherung für unser Team sein kann", fand der Coach entsprechend lobende Worte für den gebürtigen Dachauer.

Nach insgesamt fünf Bundesligaspielen 2016/17 kam Rieder in der vergangenen Saison bei den Fuggerstädtern nicht mehr zum Zug. In der Hinrunde lief er neun Mal für die U 23 in der Regionalliga Bayern auf. Für die Rückrunde wurde er in die polnische erste Liga verliehen, wo er für Slask Wroclaw 13 Mal auf dem Platz stand. Unter seinem Förderer Schuster will Rieder den nächsten Karriere-Schritt machen.