Lilien können Rückstand auf Mainz verringern

Der SV Darmstadt 98 hat am Sonntagabend (19.30 Uhr) die wohl letzte Chance, noch einmal ernsthaft in den Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt einzugreifen. Die Lilien treten beim VfL Bochum an und könnten mit einem Sieg den Rückstand auf Konkurrent Mainz 05 auf vier Punkte verringern. "Wir gehen optimistisch in die nächsten Wochen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht, der zum insgesamt 100. Mal als Trainer der Lilien an der Seitenlinie stehen wird. Sollten die Südhessen, die in der kommenden Woche zum Keller-Duell in Mainz antreten, erneut sieglos blieben, wäre es das 20. Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.