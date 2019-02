Der SV Darmstadt 98 ist im Krisenduell mit dem SV Sandhausen am Freitagabend nicht über ein Remis hinausgekommen. Im Abstiegskampf hilft den Lilien das nicht weiter.

Wieder kein Sieg für den SV Darmstadt 98. Seit inzwischen drei Spielen wartet das Team von Trainer Dirk Schuster inzwischen auf einen Erfolg. Doch auch am Freitagabend kamen die Lilien in Sandhausen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Nach nur 24 Minuten kassierten die Darmstädter den Gegentreffer durch Fabian Schleusener. Zwar gelang ihnen in der 34. Minute der Ausgleichstreffer per Foulelfmeter durch Tobias Kempe. Doch in einer spielerisch übersichtlichen Partie blieben weitere Tore Mangelware. Im Kampf gegen den Abstieg hilft den Lilien die Punkteteilung wenig.

Schon im ersten Durchgang war Sandhausen das aktivere und bessere Team. Der SV erarbeitete sich mehr Chancen und ließ den Ball und Darmstadt laufen. Folgerichtig fiel der Führungstreffer nach einer Ecke. Doch Darmstadt konnte nach einem umstrittenen Strafstoß ausgleichen. Die Lilien fanden nach dem Ausgleich besser in die Partie und erarbeitete sich zusehends mehr Chancen.

Keine Tore, wenig Highlights

Doch auch im zweiten Abschnitt bestimmten die Gastgeber das Geschehen. Allerdings leisteten sich beide Teams in der Spieleröffnung Fehler. So gab es wenige klare Möglichkeiten. Die besten hatten Immanuel Höhn (68.), der vor dem Sandhäuser Tor freistehend einen Moment zu lang zögerte und Kempe mit einem starken Freistoß (69.).

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Palsson: "Ich habe der Mannschaft noch nicht geholfen." [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Auf der Gegenseite sorgte vor allem Schleusener im Strafraum für Furore. Doch auch er vergab in der 79. Minute aus aussichtsreicher Position. Darmstadt trennen auf Rang 13 nur sechs Punkte vom Tabellenkeller und Konkurrent Sandhausen auf dem Relegationsrang.