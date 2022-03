Was für ein Erfolg des SV Darmstadt 98: Die Lilien drehen gegen den 1. FC Heidenheim eine längst verloren geglaubte Partie und springen in der Tabelle nach ganz oben.

Der SV Darmstadt 98 hat seine Negativserie vor eigenem Publikum (letzter Heimsieg am 20. November 2021) am Freitagabend beendet. Die Lilien konnten den 1. FC Heidenheim mit 3:2 (0:1) besiegen und einen 0:2-Rückstand drehen. Christian Kühlwetter (17.) und Robert Leipertz (62.) brachten die Gäste in Führung, doch im Endspurt konterten die Lilien durch Aaron Seydel (77.), Phillip Tietz (81.) und Tim Skarke (83.) mit einer Energieleistung.

Kühlwetter bringt Heidenheim in Führung

Trainer Torsten Lieberknecht nahm zwei Änderungen vor. Der nach zehn Gelben Karten zum zweiten Mal gesperrte Klaus Gjasula wurde durch Tobias Kempe ersetzt, Mathias Honsak rückte nach seinem Siegtor gegen Dynamo Dresden für Emir Karic in die erste Elf.

Der erste Durchgang verlief noch zäh. Höhepunkte gab es nur wenige. Das einzige Ausrufezeichen setzten die Heidenheimer. Ein Traumpass von Manon Busch landete bei Boris Schimmer. Sein Zuspiel landete bei Kühlwetter und der drückte das Leder über die Linie (17.).

Jokertor von Heidenheim wird von Lilien gedreht

Wild wurde die Partie dann in der zweiten Halbzeit. Dabei schien die Partie nach 62 Minuten entschieden. Joker Leipertz nutzte einen Fehler von Marcel Schuhen, er staubte aus kürzester Distanz ab.

War es das für die Lilien? Von wegen! Darmstadt drehte plötzlich auf. Seydel zeigte nach Einwechslung seine ganze Klasse, er verwertete ein Zuspiel von Marvin Mehlem mit einem trockenen Linksschuss durch die Beine von Gäste-Keeper Kevin Müller (77.).

Darmstadt springt auf Platz eins

Plötzlich war wieder Leben am Böllenfalltor - und die Lieberknecht-Elf drehte auf. Tietz beendete nach einem Freistoß von Tobias Kempe per Kopf seine persönliche Durststrecke (81.). Das war's? Eine letzte Wendung hatte die Begegnung noch parat. Fabian Holland scheiterte an Müller, doch die Lilien blieben dran. Skarke kam aus kurzer Distanz zum Abschluss und der bis dahin tadellose Gästekeeper patzte.

Danach war Schluss! Die Darmstädter springen vorläufig zurück auf Platz eins der zweiten Liga und distanzieren Heidenheim auf acht Zähler.