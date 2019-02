Christoph Moritz beim Spiel in Duisburg.

Christoph Moritz beim Spiel in Duisburg. Bild © Imago

Erst am letzten Tag der Winter-Transferperiode kam Christoph Moritz zum SV Darmstadt 98. Bei den Lilien hat er schnell Anschluss gefunden – auch dank eines Kartenspiels.

Er kam auf den letzten Drücker – und traf in Duisburg auf den letzten Drücker. Nur einen Tag nach seiner Verpflichtung hat Lilien-Neuzugang Christoph Moritz bereits gezeigt, dass er für den SV Darmstadt 98 eine Verstärkung sein kann. Dabei hatte der Ex-Hamburger eigentlich gar keine Lust auf einen Tapetenwechsel im Winter, wie er einen Tag nach der 2:3-Pleite in Duisburg verriet: "Ich wollte nicht unbedingt wechseln."

Der Grund dafür hat allerdings nichts mit den Lilien zu tun. Moritz war erst im Sommer aus Kaiserslautern zum HSV gewechselt. Neue Stadt, neue Wohnung, neues Umfeld – das alles wollte der 29-Jährige nicht schon wieder hinter sich lassen. In Hamburg sah der Neu-Darmstädter während der Winter-Vorbereitung aber keine wirkliche Perspektive mehr. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mehr Einsatzzeit bekommen würde", sagte er.

Kontakt zu Schuster bestand schon länger

So wurde es Ende Januar doch noch "hektisch" in Moritz' Planungen. Ein weiteres halbes Jahr auf der Bank sollte es aus Sicht des Mittelfeldspielers nicht mehr sein. Beim Trainerteam um Dirk Schuster wusste der gebürtige Dürener hingegen, dass es Vertrauen in sein spielerisches Können gibt. "Der Kontakt war schon über längere Zeit da", bestätigt Moritz.

Der Einstieg bei den Lilien fiel dem Neuzugang daher nicht schwer. Auch, weil "es leicht war, hier Anschluss zu finden". Zur Integration trägt auch die neue Kartenrunde bei, in der sich Moritz schon jetzt befindet. Bei einer gepflegten Runde Wizard, einem Kartenspiel aus den USA, vergisst der 29-Jährige sicher schnell, dass er noch vor ein paar Wochen eigentlich gar nicht wechseln wollte.