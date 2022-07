Ein komplettes Jahr fiel Lilien-Neuzugang Yassin Ben Balla verletzt aus. Beim SV Darmstadt 98 will der Sechser nun wieder zu alter Stärke finden.

Nein, die zehrend lange Leidenszeit merkt man Yassin Ben Balla nicht an. Fröhlich sitzt der Neuzugang des SV Darmstadt 98 in einer Medienrunde am Dienstag, beantwortet freundlich die Fragen, lächelt viel und wirkt richtiggehend gelöst. So sieht einer aus, der nach einem kompletten Jahr Verletzungspause endlich wieder seinem Beruf nachgehen kann. "Gesund zu sein, ist das Wichtigste. Ich konnte ein Jahr nicht spielen", sagt Ben Balla. "Ich bin sehr dankbar, im Training dabei zu sein und Spaß zu haben."

Spaß, davon war der Franzose lange entfernt. In einem Testspiel in der Saisonvorbereitung 2021 mit dem FC Ingolstadt riss er sich eine Sehne im Oberschenkel an, die Verletzung entpuppte sich als so hartnäckig, dass er für die Schanzer am Ende kein einziges Spiel machte. Der 26-Jährige pendelte zwischen Reha und Verein, die Spiele verfolgte er von zuhause oder im Stadion, am Ende stieg der FCI ab. "Man denkt, wenn man verletzt ist, hat man mehr Zeit, aber man hat noch weniger Zeit. Ich habe in der Reha sehr viel gearbeitet", so Ben Balla.

"Man merkt, dass im Kopf alles gut ist"

Seit zwei Wochen trainiert Ben Balla nun bereits bei den Lilien mit, das Vertrauen in den Körper komme mehr und mehr zurück, so Ben Balla. "Man merkt, dass im Kopf alles gut ist. Und dann geht es darum, jede Minute auf dem Platz zu genießen." Trainer Torsten Lieberknecht lobte: "Trotz seines schwierigen Jahrs in Ingolstadt hat Yassin in den vergangenen zwei Wochen bewiesen, dass er immer noch der 'Alte' ist."

Dass das Probetraining bei den Lilien erfolgreich (und verletzungsfrei) ablief, dürfte dem Kopf weiter helfen. Ebenso das Wiedersehen mit Lieberknecht, unter dem Ben Balla schon 2019/20 in Duisburg arbeitete und 35 Pflichtspiele absolvierte. "Mit Torsten Lieberknecht habe ich in Duisburg eine sehr schöne Zeit gehabt. Es ist sehr gut gelaufen, wir haben uns gut verstanden. Ich freue mich, wieder mit ihm zu arbeiten. Wir sind immer in Kontakt geblieben."

"... da muss man immer mit Herz spielen"

Lieberknecht weiß genau, was er in Ben Balla bekommt. Nämlich eine "Laufmaschine. Zudem stellt sich Yassin total in den Dienst der Mannschaft. Diese Teamfähigkeit hat sich bereits in den vergangenen zwei Wochen gezeigt", so Lieberknecht. Eine Einschätzung, die auch Ben Balla selbst teilt. "Die Laufstärke ist eine meiner großen Stärken", so Ben Balla. "Ich bin ein Spieler, der immer alles gibt. Das ist auch meine Rolle, meine Position als Sechser, da muss man immer mit Herz spielen."

Ein Ziel in Sachen Einsatzzeiten oder eine angepeilte Anzahl an Spielen hat Ben Balla nicht, was Wunder nach einer so langen Verletzungspause. Die Devise ist ohnehin erst einmal, verletzungsfrei zu bleiben, Spaß auf dem Platz haben, jede Minute genießen. Und dann: "Gas geben. Damit ich eine gute Saison spiele."