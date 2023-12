Stürmer Fraser Hornby fällt weiter aus

Der SV Darmstadt 98 muss weiter auf Fraser Hornby verzichten. Der Stürmer wird wegen eines Eingriffs am Sprunggelenk "in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung stehen", teilte der Klub am Donnerstag mitteilte. Wie lange Hornby genau ausfallen wird, ist unklar. Der Angreifer kommt in der laufenden Saison auf sieben Einsätze für die Südhessen, wartet allerdings noch auf seinen ersten Treffer. "Wir drücken Fraser die Daumen, dass der Eingriff gut verläuft und er dann 2024 nach vollzogener Reha dauerhaft zeigen kann, was in ihm steckt", sagte Lilien-Manager Carsten Wehlmann.