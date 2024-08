Vilhelmsson: Gute Verbindung mit Hornby

Oscar Vilhelmsson freut sich auf das Zusammenspiel mit dem Kollegen Fraser Hornby bei den Lilien. In einer Medienrunde sagte der Schwede am Freitag, dass in der kommenden Saison mehr Tore für die Darmstädter Angreifer drin seien. "Bundesliga ist Bundesliga, das ist eine andere Welt. Jeder will Tore schießen. Fraser (Hornby) und ich kennen uns gut, wir sind gute Freunde, also kann das eine gute Verbindung sein." In der vergangenen Saison war Hornby durch Verletzungen lange ausgefallen, auch Vilhelmsson kam nur auf vier Tore. "Ich will noch nicht voraussagen, dass wir mehr Tore schießen werden, aber es könnte durchaus mit uns beiden funktionieren", so der Angreifer.