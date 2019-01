Der SV Darmstadt 98 startet gegen St. Pauli in das neue Jahr. Vor dem Start erklärt Präsident Rüdiger Fritsch im hr-heimspiel!, worauf es in den kommenden 16 Spielen ankommt. Das Warten auf den Sulu-Ersatz geht weiter.

Den Mai 2018 braucht Rüdiger Fritsch im Mai 2019 sicherlich nicht. Auch wenn es am Ende gut ausging. "Wir sind da dem Teufel von der Schippe gesprungen", erklärte der Lilien-Präsident am Montagabend im hr-heimspiel!. Der Klassenerhalt wurde geschafft, am Ende sprang sogar Rang zehn in der Tabelle heraus. Eine Platzierung, die die Darmstädter wohl auch in diesem Jahr sofort unterschreiben würden. Dafür müsste die Leistungskurve nun aber deutlich nach oben zeigen. Deswegen versprach Fritsch auch: "Wir wollen, können und werden eine bessere Rückrunde spielen."

Für den Klassenerhalt wäre das dringend notwendig. Auch der Lilien-Präsident weiß, dass die Südhessen in der Hinrunde ihr "Potenzial nicht ausschöpfen konnten". Nach einem starken Start in die Saison lief es für die 98er im Herbst und im Winter deutlich schlechter. Das Team von Trainer Dirk Schuster rutschte mit der Zeit bedrohlich nahe an die Abstiegsplätze heran.

Frisch: "Mit Respekt, aber nicht Angst in die Spiele"

Eine Entwicklung, die ab dem Start gegen St. Pauli am Dienstag (20.30 Uhr) gestoppt werden soll. Der Grundstein für die Kehrtwende wurde im Trainingslager in El Saler gelegt. Eine Woche schwitzten die Lilien-Profis unter der spanischen Sonne. Der erste Eindruck danach war positiv. Das letzte Testspiel vor dem Start gewann Darmstadt mit 2:1 gegen Liga-Konkurrent Paderborn. Fritsch ist sich der Schwere der Aufgabe dennoch bewusst: "Wir gehen mit Respekt, aber nicht mit Angst in die letzten Spiele."

Spiele, die die Lilien ohne Ex-Kapitän Aytac Sulu bestreiten müssen. Die Vereins-Ikone verließ im Januar überraschend den Zweitligisten. Ein schwerer Schlag für die mit 33 Gegentoren sowieso schon drittschlechteste Abwehr der Liga. Einen Sulu-Ersatz konnte Fritsch auch am Montagabend noch nicht präsentieren. "Noch gibt es nichts zu vermelden."