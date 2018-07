Darmstadt 98 hat sich zwei Wochen vor dem Saisonstart in guter Verfassung präsentiert. Das Team von Trainer Dirk Schuster rang dem Premier-League-Club Huddersfield im Testspiel am Sonntag ein Remis ab.

Fans und Verantwortliche hatten sich bereits seit Tagen auf das Testspiel-Highlight zwischen dem SV Darmstadt 98 und Huddersfield Town gefreut. Schließlich kehrte mit Huddersfield-Coach David Wagner ein einstiger Lilien-Profi an alte Wirkungsstätte zurück und brachte mit dem Premier-League-Club zugleich einen attaktiven Gegner mit. Bereits im Vorfeld hatten die beiden Trainer angekündigt, dass sich ihre Teams nichts schenken würden - und hielten Wort.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Die Lilien taten sich dagegen sichtlich schwer und fanden erst nach gut einer halben Stunde besser in die Partie. Dann setzte Immanuel Höhn mit einem starken Kopfball das erste Ausrufezeichen, scheiterte aber an Ben Hamer, dem Schlussmann der Terrier (34.). Die Darmstäder agierten bis zum Pausenpfiff nun aggressiver und suchten immer wieder den Weg in den gegnerischen Strafraum. Einzig der Torerfolg blieb vorerst aus.

Schuster mit Test zufrieden

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Zwar sah Hamer auch gegen Terrence Boyd zunächst wie der sichere Sieger aus, beim Nachschuss von Yannick Stark musste der Keeper dann aber hinter sich greifen (47.). Mit der Führung im Rücken spielten sich die Lilien weitere Chancen heraus. Es blieb aber beim 1:0. Bis Steve Mounié plötzlich auf der Gegenseite in der 80. Minute das Leder mit dem Kopf zum Ausgleich über die Linie drückte.

"Wir wollten das Spiel nutzen, um einiges zu testen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich noch einmal zu zeigen", sagte Lilien-Coach Dirk Schuster nach der Partie im hr-fernsehen. Das Spiel habe vor dem Saisonstart in zwei Wochen noch wichtige Aufschlüsse geliefert. Für die anstehende Spielzeit haben sich die 98er schließlich einiges vorgenommen. "Das Ziel sollte sein, eine sorgenfreiere Runde zu spielen. So eine Zittersaison wie die letzte, braucht kein Mensch. Deshalb haben wir in der Vorbereitung viel Gas gegeben", so Schuster. Seine Jungs seien physisch in guter Verfassung.

Wagner lobt die Lilien

Das sah auch Huddersfield-Coach Wagner: "Darmstadt hat das gut gemacht", sagte er. "Ich bin froh, dass wir richtig getestet wurden." Zum Abschluss des mehrtägigen Trainingslagers in seiner Heimat zog er zudem an positives Fazit. "Das waren fünf wichtige Tage für uns - und eine runde Sache", so Wagner. Vielleicht kehrt er künftig ja öfter nach Hessen zurück.