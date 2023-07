Schuhen äußert Unverständnis über Tietz

Lilien-Torhüter Marcel Schuhen hat sich im Trainingslager am Montag in einer Medienrunde unter anderem zum Abgang von Phillip Tietz geäußert. Der Angreifer war von den Lilien zum FC Augsburg gewechselt. Danach hatte sein Satz, dass sich die Darmstädter nicht so intensiv um ihn bemüht hätten, für Aufsehen gesorgt. Schuhen sagte dazu nun: "Ich fand es nicht so in Ordnung, wie es (nach seinem Wechsel) kommuniziert wurde. Das muss jeder selbst wissen. Weil ich glaube schon, dass Pippo weiß, was er dem Verein zu verdanken hat." Laut Schuhen haben die Lilien genug Spieler, die Tietz in der Kabine als Führungsspieler ersetzen könnten. "Der übernimmt da was, der andere dort. Wenn alle wieder fit sind, haben wir gute Jungs, die diese Rolle übernehmen können und müssen."