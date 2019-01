Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor Transferende die Defensive weiter verstärkt. Nur einen Tag nach Rechtsverteidiger Patrick Herrmann hat auch Innenverteidiger Mathias Wittek einen Vertrag bei den Lilien unterzeichnet.

Der SV Darmstadt 98 rüstet defensiv weiter auf. Einen Tag vor Ende der Transferperiode haben die Lilien mit Mathias Wittek ihren vierten Winter-Neuzugang präsentiert. Der Innenverteidiger kommt von Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim nach Südhessen und hat einen Vertrag bis 2021 unterzeichnet. Der 29-Jährige soll den Abgang von Kapitän Aytac Sulu kompensieren.

"Wir freuen uns darüber, die Vakanz auf der Innenverteidigerposition mit Mathias Wittek ausgefüllt zu haben. Er hat bereits mehr als 100 Spiele in dieser Liga bestritten und weiß genau um die Anforderungen der Spielklasse", zeigte sich SV98-Trainer Dirk Schuster zufrieden. Der Verteidiger bestritt mit Heidenheim 102 Zweitligapartien. Nach einem Außenband-Anriss im Knie kam er in der aktuellen Spielzeit aber nur auf sechs Einsätze. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung hier in Darmstadt und möchte natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen", kündigte der Neue an.

Herrmann darf gleich ran

Wittek ist der vielleicht letzte Baustein in der Erneuerung der Lilien-Defensive. Nur einen Tag zuvor hatten die Südhessen Rechtsverteidiger Patrick Herrmann mit einem Arbeitspapier bis 2020 ausgestattet. Der 30-Jährige stieß von Ligakonkurrent Holstein Kiel zu den Lilien und kam beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli noch am selben Tag zu seinen ersten Pflichtspielminuten für seinen neuen Club. "Mit Patrick Herrmann bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der die Liga genau kennt und über Jahre extrem zuverlässig seine Qualitäten auf der rechten Abwehrseite unter Beweis gestellt hat", hatte Schuster nur wenige Stunden zuvor wissen lassen.

Patrick Herrmann durfte noch am Tag seines Transfers zum ersten Mal für die Lilien aufs Feld. Bild © Imago

Seit 2011 war der Außenverteidiger bei den Störchen tätig und absolvierte in diesem Zeitraum 270 Pflichtspiele. Für Kiel kam Herrmann in dieser Saison fünfmal zum Einsatz. Eine Partie absolvierte er gegen die Lilien, beim 4:2-Heimerfolg wurde er Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Zu viele Gegentore

Wittek und Herrmann sind die Lilien-Neuzgänge Nummer drei und vier in diesem Winter. Auch Victor Palsson (vom FC Zürich) und Sören Bertram (Erzgebirgen Aue) haben ihre Stärken eher im Verhindern denn im Schießen von Toren. Das ist auch gut so: Mit 34 Gegentoren stellt Darmstadt die viertschlechteste Abwehr der 2. Bundesliga.