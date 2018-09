Höhenflug in Südhessen: Darmstadt 98 hat einen starken Start in die Zweitliga-Saison hingelegt und grüßt nach vier Spieltagen von einem Aufstiegsrang. Der Hauptgrund: Das Team ist schon wieder im Schuster-Flow.

Sollte es irgendwann bei Wikipedia einen Eintrag unter dem Titel "Dirk-Schuster-Fußball" geben, das Spiel der Lilien in Heidenheim am Sonntag könnte man getrost als Beispiel anfügen. Früh nach einer Ecke durch einen Innenverteidiger in Führung gehen, dann kompakt stehen und am Ende mit 1:0 gewinnen.

Effizient mit den Chancen umgehen und hinten nichts zulassen – es ist das Mantra von Dirk Schuster und Darmstadt 98 setzt das zumindest zu Beginn der neuen Zweitliga-Saison vorbildhaft um. Drei Siege in vier Spielen bedeutet Rang zwei in der Tabelle, bis auf die beiden Gegentore bei der Niederlage auf St.Pauli mussten die Südhessen noch keinen Treffer hinnehmen.

Franke wird zum zentralen Mann

Man sei schon im Flow, sagte Außenverteidiger Immanuel Höhn nach der Partie. Er hat auf der rechten Außenbahn das Duell gegen Sandro Sirigu vorerst gewonnen und präsentierte sich vor allem defensiv gegen Heidenheims Schlüsselspieler Marc Schnatterer stark und konsequent. "Ich habe versucht, ihn immer schon relativ früh bei der Ballannahme zu stören, weil er dann schnell Tempo aufnimmt und auch sehr gut im Eins-gegen-Eins-Spiel ist", verriet Höhn dem Darmstädter Echo .

Und wenn Schnatterer einmal der Bewachung entwich, war Marcel Franke da und spitzelte ihm den Ball vom Fuß. Überhaupt Franke: Die Leihgabe von Norwich City hat sich in kürzester Zeit zum Führungsspieler in Darmstadt entwickelt. Konsequent im Zweikampf, stark in der Luft und immer häufiger auch spielgestalterisch tätig, hat es der 25-Jährige schnell geschafft, Romain Brégerie vergessen zu machen.

"Dann haust du einmal drauf"

Besonders, weil er sich am Sonntag auch in die Lilien-Tradition der torgefährlichen Innenverteidiger einreihte. "Die Hereingabe kommt, der Torwart lässt den Ball abklatschen. Ich habe am Elfmeterpunkt gestanden und überlegt, ob ich den Ball annehmen soll. Dann habe ich aber gedacht: 'Das Tor ist frei und dann haust du einmal drauf'", beschreibt Franke seinen Siegtreffer gegen Heidenheim. Dass das dann auch einfach so klappt, passt genau zum aktuellen Flow in Darmstadt.

