Lilien beziehen zwei Sommer-Trainingslager

In der Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison setzen die Lilien auf Bewährtes. Gleich zwei Trainingslager bezieht das Team von Trainer Torsten Lieberknecht: Vom 24. bis 28. Juni in Lautenbach im Schwarzwald und vom 15. bis 21. Juli in Herxheim. Fans sollten sich vor allem den öffentlichen Trainingsauftakt am 22. Juni (11 Uhr) am Böllenfalltor, das Fanfest zur Saisoneröffnung am 13. Juli und die Generalprobe mit dem Test gegen den englischen Zweitligisten Coventry City am 27. Juli notieren. Hier gibt's den kompletten Sommerfahrplan der Lilien.