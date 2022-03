Der SV Darmstadt 98 liegt weiter stramm auf Aufstiegskurs. Lilien-Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt träumt schon von der Bundesliga. Jetzt kommt es zum "kleinen Spitzenspiel".

So langsam wird es ernst für den SV Darmstadt 98. Die direkte Konkurrenz patzt, die Lilien hingegen gewinnen ihre Spiele teils spektakulär – und liegen neun Spieltage vor Schluss auf dem zweiten Tabellenplatz, satte fünf Zähler vor dem vierten 1. FC Nürnberg.

Das böse Wort mit A will bei den Lilien noch immer niemand in den Mund nehmen, immerhin aber Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt wagt sich ein wenig aus der Deckung: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht manchmal abends im Bett liege und denke: Wow, wir haben echt die Chance, etwas Großes erreichen", so Schnellhardt in einer Medienrunde am Dienstag.

"Das erlebt man auch nicht alle Tage"

Träumen ist also erlaubt bei den Lilien, wenngleich nur abends im Bett. Zumal auch Schnellhardt weiß: "Wir müssen zusehen, dass wir unsere Spiele gewinnen und Punkte holen. Dann schauen wir am Ende, was dabei herauskommt." Ein Kurs, mit dem die Lilien bislang hervorragend gefahren sind.

Die letzten beiden Spiele gewannen die Hessen, in Dresden mit einem Last-Minute-Tor, zuhause gegen Heidenheim drehten sie ein 0:2 in ein 3:2. Sechs Big Points, die der Mannschaft noch einmal zusätzlich Rückenwind geben. "Ein Spiel in sechs Minuten zu drehen, erlebt man auch nicht alle Tage" so Schnellhardt. "Das war Ekstase pur. Heidenheim hat es uns schwer gemacht, aber auf einmal war es wie aus einem Guss, jeder Schuss ein Treffer. Das genießt man."

"Das wird ein kleines Spitzenspiel"

Umso mehr, als dass Schnellhardt nach einer Phase mit wenig Einsatzzeiten in beiden Spielen von Beginn an mitwirken durfte. "Ich hatte davor ewig nicht mehr von Anfang an gespielt, durch die Verletzung und die Winterpause. Aber in der Mannschaft ist es einfach, sich schnell wieder einzufinden."

Gegen Sandhausen erhofft sich Schnellhardt den nächsten Startelfeinsatz, zumal die Partie ein verstecktes Spitzenspiel ist. Mit dem SVS kommt der Rückrundenzweite ans Böllefalltor, "wir sind drittbeste Rückrundenmannschaft. Das wird ein kleines Spitzenspiel", so Schnellhardt. Nach dem der Traum vom Aufstieg im besten Falle wieder ein Stück konkreter wird.