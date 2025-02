Kohfeldt: "Noch nie so eine harmonische Kabine gehabt"

Trotz der sportlichen Talfahrt blickt Lilien-Trainer Florian Kohfeldt dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (13 Uhr) zuversichtlich entgegen. "Es ist eine schwere Phase. Aber ich glaube, dass wir ein paar Pfunde in der Hand haben, um diese Phase zu beenden", so Kohfeldt. Einerseits sei das die offensive und defensive Struktur, in der zuletzt nicht immer die richtige Entscheidung getroffen worden sei. Andererseits der Teamgeist, den Kohfeldt explizit hervorhob. "Wir haben einen sehr guten Teamgeist und großen Willen, das gemeinsam hinzubekommen. Wir wollen gemeinsam Lösungen finden. Es ist mein Eindruck, dass wir das in dieser Trainingswoche gut hinbekommen haben", so Kohfeldt, der anfügte: "Ich habe noch nie so eine harmonische Kabine gehabt, die so sehr zusammenhält."