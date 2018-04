Klappt es endlich mit dem Toreschießen? Bei Darmstadt 98 ruhen die Hoffnungen im Zweitliga-Abstiegskampf auf Stürmer Felix Platte. Der ist nach seinem Doppelpack gegen Berlin enorm gelöst – und verrät sein ungewöhnliches Erfolgsgeheimnis.

Felix Platte stand in den Katakomben des Stadions am Böllenfalltor und bekam sein Grinsen einfach nicht in den Griff. "Endlich hat es mit dem Toreschießen geklappt", sagte der SV98-Stürmer nach seinem beiden Treffern beim 3:1-Erfolg der Lilien gegen Union Berlin strahlend. Sind Fußballer-Interviews sonst oft monoton, hier war die gute Laune ansteckend.

"Unser Physio hat vorgeschlagen, dass ich einfach mal Sandro Wagners Öl an die Beine schmiere. Das haben wir ausprobiert, vielleicht ist das ausschlaggebend. Das ist zwar eventuell schon verfallen, aber das ist mir egal", sagte Platte etwa und sorgte mit seiner Reminiszenz an den früheren Lilien- und heutigen Bayern-Torjäger für jede Menge Lacher. Erst Goalgetter, dann Alleinunterhalter, an diesem Tag gelang dem U21-Europameister einfach alles.

Endlich treffen die Stürmer

Ob es nun am Wagnerschen Öl, dem Fußballgott oder einfach dem Zufall lag – Plattes zwei Treffer waren für den Stürmer sowie seinen abstiegsbedrohten Arbeitgeber enorm wichtig. Ergebnistechnisch sowieso, aber auch für die Moral. Denn obwohl Trainer Dirk Schuster mit den Lilien in den vergangenen Monaten die Wende geschafft und seit mittlerweile neun Spielen ungeschlagen ist, der in Darmstadt ja im Vereinslied verankerte Sonnenschein ist immer noch getrübt.

Der Grund: Am Toreschießen haperte es trotz der beeindruckenden Serie lange. Gerade Stürmer Platte war da keine Ausnahme. Und so gab es zwar länger keine Niederlage, aber auch nicht genug Punkte. Das Ergebnis: Die Lilien kleben seit Wochen in den Abstiegsrängen fest. Das hat sich zwar mit Blick auf die Tabelle auch nach dem ersten klaren Erfolg seit Monaten nicht geändert, aber das Vertrauen ist zurück. Wenn der SVD-Sturm wieder trifft, dann ist der Klassenerhalt möglich.

Sulu warnt vor der Peitsche

Felix Platte nimmt dabei mit Sicherheit eine besondere Rolle in der aufkeimenden Hoffnung ein. Der junge Angreifer steht sowieso synonym für diese seltsame Saison in Südhessen. Denn der U21-Europameister ist mit einem Gardemaß von 1,90 Metern, einem guten Kopfballspiel und feiner Technik gefühlt viel zu gut für den Abstiegskampf der zweiten Bundesliga.

Nach Verletzungen und Abschlusspech hat er das am Samstag nun erstmals wieder aufgezeigt. Zu sehr sollte sich der 22-Jährige dafür aber nicht feiern lassen, wie Kapitän Aytac Sulu gleich klarstellte. Wichtig sei, dass Stürmer auch nach hinten arbeiten, so die Grätsche des Abwehrchefs. "Das macht er. Und dafür bekommt er schon genug Lob von mir. Ab und zu kriegt er aber auch die Peitsche."

Platte – später darauf angesprochen – nahm es mit Humor. "Wenn bei mir nichts mehr geht und man mich anschreit, dann hol‘ ich vielleicht noch ein paar Meter mehr aus mir raus." Kommen noch ein paar Tore zusätzlich drauf, dann könnte das gerade noch reichen für die Lilien. Frei nach dem neuen Motto am Bölle: Wagners Öl und Sulus Peitsche.

