Schuhen wütend: "Jeder hat Rotze gespielt"

Nicht nur Trainer Torsten Lieberknecht, auch Torwart Marcel Schuhen fand nach dem 0:4-Debakel beim SV Sandhausen am Samstag deutliche Wort. "Es geht darum, dass jeder Rotze gespielt hat. Das war ganz großer Käse und da braucht auch keiner irgendwas anderes erzählen", wütete der Schlussmann am Sky-Mikrofon. Jeder einzelne Darmstädter müsse sich an die eigene Nase packen. Die Lilien stehen nach vier Saisonspielen noch ohne Sieg da, können am Sonntag sogar auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Der Weg zurück in die Erfolgsspur? "Man muss seine scheiß Ärmel hochkrempeln und Gas geben", so Schuhen.