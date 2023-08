Schuhen baut Offensivleute auf

Lilien-Keeper Marcel Schuhen griff sich nach einer Einheit von Darmstadt 98 am Montag im Trainingslager in Herxheim ein halbes Dutzend Offensivspieler und redete minutenlang auf seine Kollegen ein. Was er in der kleinen Runde genau erzählte, wollte er nicht preisgeben. Nur so viel: "Die Jungs sind sehr gut und das habe ich ihnen auf den Weg gegeben." In den vergangenen drei Testspielen gegen Norwich, Gießen und den KSC waren die Lilien ohne eigenes Tor geblieben. Wie die 98er den Abgang von Phillip Tietz als Stürmer und Anführer kompensieren wollen, lesen Sie in unserem Text aus dem Trainingslager: