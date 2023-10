Lilien lieben das Risiko

Die Spielweise des SV Darmstadt 98 ist riskant – und das ist den Lilien auch bewusst. "Wir gehen sehr viel Risiko ein mit unserer Spielweise. Das liegt uns als Mannschaft aber am besten: dass wir vorne draufgehen, dass wir eklig sind und in der gegnerischen Hälfte schon verteidigen", sagte Verteidiger Matej Maglica in einer Medienrunde am Mittwoch. Das berge allerdings die Gefahr, dass man in der Verteidigung hin und wieder Eins-gegen-Eins spielen muss und viele Gegentore kassiert. So wie die Lilien eben. Maglicas Tipp, um hinten sicherer zu stehen: "Wir müssen noch einen Tick ekliger werden in den Zweikämpfen, uns einfach nichts gefallen lassen."