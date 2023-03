Wehlmann: "Darf mal einen Rückschlag geben"

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter des SV Darmstadt 98, nahm das Team nach der zweiten Niederlage in Serie in Bielefeld in Schutz. "Unsere Mannschaft hat uns in dieser Saison so viel Freude bereitet, man muss ihr auch mal ein nicht so gutes Spiel zugestehen", sagte der frühere Profi dem hr-sport. Wehlmann betonte: "Auch in dieser bis dato überragenden Spielzeit darf es mal einen Rückschlag geben." Durch die Ergebnisse der Konkurrenz aus Heidenheim (1:1 in Düsseldorf) und Hamburg (2:4 in Karlsruhe) führen die Lilien die Zweitligatabelle weiterhin an.