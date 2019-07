Der SV Darmstadt 98 hat im ersten ernstzunehmenden Testspiel der Vorbereitung eine Niederlage erlitten. Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich hatte der Zweitligist gegen Feyenoord Rotterdam das Nachsehen.

Für die Lilien setzte es am Mittwoch im Freundschaftsspiel gegen Feyenoord Rotterdam eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Für den 15-maligen niederländischen Meister trafen Dylan Vente (20. Minute) und Naoufal Bannis (75.). Serdar Dursun glich zwischenzeitlich zum 1:1 für den Darmstädter Zweitligisten aus.

In einer Partie ohne viele Höhepunkte führte eine Unachtsamkeit der Lilien zum Treffer. Im Anschluss an einen Eckball waren die Darmstädter im Abwehrzentrum unsortiert, sodass Vente den zweiten Ball aus wenigen Metern einschieben konnte. Marcel Schuhen im Darmstädter Tor, der später mit einem tollen Reflex einen höheren Rückstand verhindern sollte, war in dieser Szene chancenlos.

Dursun ist mal wieder zur Stelle

Hochkarätige Chancen suchte man bei den Lilien zunächst vergebens. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis zeigte dennoch einige vielversprechende Ansätze, einzig der letzte Pass wollte im ersten Durchgang nicht funktionieren.

Dafür war nach Wiederbeginn der Torjäger vom Dienst zur Stelle: Dursun schob den Ball nach einer Hereingabe des eingewechselten Tim Skarke problemlos ein. In der 75. Minute traf der eingewechselte Braydon Manu für die Lilien die Latte. Den Schlusspunkt setzte dann der erst 17-jährige Bannis für Rotterdam.

Weitere Informationen So spielte Darmstadt Schuhen (67. Stritzel) – Herrmann (67. Egbo), Wittek (67. Pfeiffer), Dumic (46. Höhn), Holland (67. Hertner) – Heller (67. Manu), Schnellhardt (67. Müller), Stark (67. Palsson), Honsak (46. Skarke) – Mehlem (67. Kempe) – Dursun (67. Wurtz) Ende der weiteren Informationen

Nächster Test gegen Bremen

Bislang hatten die Lilien lediglich gegen unterklassige Gegner getestet. Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich steht noch ein Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen an (13. Juli). Vor dem Zweitliga-Start in Hamburg am 28. Juli steht zudem die Generalprobe gegen Vitesse Arnheim (20. Juli) an.

