Nach einem Jahr in Augsburg ist Flügelspieler Marcel Heller wieder zurück in Darmstadt. Mit seiner Schnelligkeit ist er ein wichtiger Baustein im Offensivsystem von Trainer Dirk Schuster. Das stellt er beim Sieg gegen Duisburg gleich unter Beweis.

Ein Tor erzielt, zwei Treffer vorbereitet - Rückkehrer Marcel Heller hatte bei seinem Comeback am Böllenfalltor einen nahezu perfekten Abend. Die Fans feierten ihn nach dem 3:0 (0:0) des SV Darmstadt 98 über den MSV Duisburg, seine Mitspieler waren begeistert und Trainer Dirk Schuster adelte den 32 Jahre alten Flügelmann ob seiner individuellen Klasse gar als "Unterschiedsspieler". Es sei für den Gegner kaum möglich gewesen, Heller aus dem Spiel zu nehmen, lobte der Coach des Fußball-Zweitligisten.

Nur der Mann des Spiels selbst gab sich bescheiden: "Es ist immer schön, wenn Du als Offensivspieler an Toren beteiligt bist", sagte Heller nach seiner Gala-Vorstellung am Freitagabend. "Aber im Endeffekt geht es nur um den Erfolg der Mannschaft."

Vier Jahre hatte Heller in Darmstadt gespielt, war mit der Mannschaft unter Trainer Schuster von der Dritten Liga bis in die Bundesliga aufgestiegen. Nach dem Abstieg 2017 wechselte er zum FC Augsburg, wurde dort jedoch nicht glücklich. Schuster, der nach einem kurzen Intermezzo ebenfalls in Augsburg bereits Ende 2016 hatte gehen müssen und im vergangenen Dezember nach Darmstadt zurückgekehrt war, holte Heller in der Sommerpause ans Böllenfalltor zurück.

Zum Saisonauftakt gegen den SC Paderborn (1:0) war Heller wegen eines Platzverweises aus der Vorsaison noch gesperrt. In den Spielen gegen den FC St. Pauli (0:2) und im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg (1:0) konnte er sich kaum in Szene setzen. Er brauche noch etwas Zeit zur Eingewöhnung, in Augsburg habe man ein anderes System gespielt, erklärte er. Gegen Duisburg war es dann schon so weit.

35 Stundenkilometer - zu Fuß

Mit seiner Geschwindigkeit auf dem rechten Flügel ist Heller ein ganz wichtiger Baustein in Schusters Offensivtaktik. Auf der anderen Seite bot der ebenfalls schnelle Joevin Jones gegen Duisburg eine ganz starke Leistung. Und in der Mitte setzt der von Liga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth geholte Serdar Dursun die Tradition der wuchtigen Wandstürmer vom Typ Dominik Stroh-Engel und Sandro Wagner in Darmstadt fort. Er traf einmal selbst und legte Heller dessen Treffer in der 68. Minute auf.

"Ich habe gehört, dass der Marcel heute über 35 Stundenkilometer schnell gelaufen ist, das ist schon Wahnsinn", sagte Dursun. "Für mich ist das natürlich sehr erfreulich, wenn ein Außenspieler so schnell ist. Denn wenn er durch ist, kann er mir schöne Bälle vorlegen", sagte der Deutsch-Türke grinsend.

Gegen Duisburg gesteigert

Nach einigen Problemen zu Spielbeginn hatten sich die Lilien mit zunehmender Dauer gesteigert. "Wir haben gemerkt, dass wir besser durchkommen, wenn wir ruhiger agieren, ein bisschen mehr spielen", erklärte Heller. Bereits kurz vor der Pause traf Dursun zweimal die Latte. Nervös geworden sei die Mannschaft trotz der ausgelassenen Chancen aber nicht.

"Ich denke immer, wenn wir zweimal die Latte getroffen haben, sind wir nah dran", sagte Heller. "Man bekommt immer seine Möglichkeiten im Spiel. Man muss nur weiter an sich glauben. Das haben wir getan. Und darauf kann man aufbauen."