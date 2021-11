Markus Anfang ist kein Trainer mehr von Werder Bremen. Dabei war er erst im Sommer aus Darmstadt zum Bundesliga-Absteiger gewechselt. Trotz des frühzeitigen Abschieds könnten die Lilien noch Geld kassieren.

Dass Markus Anfang nicht mehr Trainer des SV Werder Bremen ist, war die große Überraschung des vergangenen Fußball-Wochenendes. Nach der Impfpass-Affäre trat der Coach von seinem Amt zurück - nach nur gut vier Monaten beim Bundesliga-Absteiger. Noch im Sommer hatten die Bremer Anfang aus seinem Vertrag beim SV Darmstadt 98 nach zähen Verhandlungen rausgekauft.

Wie der hr-sport im Sommer bereits berichtete, war die Ablöse damals aufgeteilt worden: in einen Festbetrag und in mögliche Erfolgs-Prämien. Die Summe hätte so insgesamt bis zu knapp eine Million Euro betragen können. Gleiten den Südhessen durch das frühe Anfang-Aus an der Weser die Prämien nun aus der Hand?

Lilien kassieren Geld bei Bremer Aufstieg

Nach hr-sport-Informationen ist das nicht der Fall. Sollten die Bremer beispielsweise am Ende der Saison in die Bundesliga aufsteigen, kassieren die Lilien dennoch Geld von Werder - auch wenn dann Anfang schon längst nicht mehr auf der Bank sitzt. Die Prämien sind an den sportlichen Erfolg gebunden, nicht an die Person Markus Anfang.

Die Südhessen könnten am Ende der Saison also von einem guten Bremer Abschneiden profitieren. Die Frage ist nur, ob das den 98ern recht ist. Immerhin befinden sich die Darmstädter aktuell selbst mittendrin im Aufstiegsrennen. Da wäre der eigene Sprung ins Fußball-Oberhaus den Lilien sicher deutlich lieber.