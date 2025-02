Am Deadline Day verstärkt der SV Darmstadt 98 seine Defensive. Aus Ungarn kommt der 26-jährige Meldin Dreskovic. Die etablierten Kräfte aber dürfte das nicht nervös machen.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 16:04 Uhr

In 19 von 20 Spielen standen sie bisher gemeinsam auf dem Rasen, Kapitän Clemens Riedel und Kante Aleksandar Vukotic. Nur einmal wurde das Innenverteidiger-Duo des SV Darmstadt 98 im bisherigen Saisonverlauf gesprengt, Vukotic verbüßte eine Gelbsperre. Zum einen durften die beiden Profis immer ran, weil sie solide bis sicher agierten, zum anderen, weil es ihnen an Konkurrenz fehlte. Bis heute. Am Deadline Day nämlich machte der hessische Fußball-Zweitligist die Verpflichtung von Meldin Dreskovic perfekt.

"Leidenschaft, Herz und Robustheit"

Wie die Darmstädter am Nachmittag mitteilten, wechselt der dreifache Nationalspieler Montenegros vom ungarischen Erstligisten Debreceni VSC nach Südhessen. Bereits am Wochenende hatte der 26-Jährige im Kader seines bisherigen Clubs gefehlt, war freigestellt für Gespräche mit den Lilien. Über die Vertragslaufzeit schwiegen sich die Darmstädter wie mittlerweile üblich aus.

"Meldin ist ein zweikampfstarker Vollblutspieler, der durch ein hohes Maß an Leidenschaft, Herz und Robustheit überzeugt", lobte SVD-Sportdirektor Paul Fernie. "Mit seinem Profil und seinen Qualitäten passt er gut nach Darmstadt und erweitert unsere Optionen in der Defensive." Neu-Lilie Dreskovic versprach, sich mit seinen Fähigkeiten einbringen zu wollen und "mit Leistung zu überzeugen".

Dreskovic erhöhte taktische Flexibilität

Bei den Lilien soll der 1,91-Meter-Riese vor allem die Breite des Kaders verstärken. Heißt: Als Rütteln am Status der etablierten Kräfte Riedel und Vukotic ist die Verpflichtung wohl nicht zu verstehen. Da jedoch mit Matej Maglica aktuell nur ein weitere Innenverteidiger zur Verfügung steht, schließen die Darmstädter mit Dreskovic eine Freistelle im Kader.

Zudem geben sie Trainer Florian Kohfeldt die Möglichkeit, auch mal mit einer Dreierabwehr spielen zu lassen. Christoph Zimmermann, ein weiterer Mann für die Abwehrzentrale, fehlt seit Monaten verletzt.