Zweimal rettet das Aluminium, der entscheidende Treffer fällt Sekunden vor Schluss: Der SV Darmstadt 98 gewinnt bei Dynamo Dresden so, wie nur ein Spitzenteam gewinnt. Vom Aufstieg spricht dennoch nur der Gegner.

Dass im Fußball Freud und Leid nah beieinander liegen, ist eine ebenso alte wie abgedroschene Phrase. Der 1:0-Sieg von Darmstadt 98 bei Dynamo Dresden am Samstagabend machte den schmalen Grat zwischen Ekstase und Enttäuschung aber noch einmal sehr deutlich. In der 90. Minute versemmelte zunächst Dresdens Julius Kade eine 100-prozentige Torchance, knapp vier Minuten später traf dann Darmstadts Mathias Honsak in sprichwörtlich letzter Sekunde zum Sieg. "So grausam kann Fußball sein", fasste Dynamo-Coach Alexander Schmidt zusammen.

Grausam für die einen, das Ende einer drei Spiele lang andauernden Durststrecke für die anderen. Die Lilien katapultierten sich durch den zweiten Sieg in diesem Kalenderjahr auf Platz zwei der 2. Bundesliga und sendeten gleichzeitig ein Zeichen der Stärke an die Konkurrenz. In diesem Stil, mit diesem Willen, aber auch mit diesem Dusel gewinnt nur ein Topteam. "Wir sind heute der glückliche Sieger", unterstrich auch Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht. Mit Darmstadt 98 ist wieder zu rechnen.

Lilien erzwingen das Glück

Nun ist es beileibe nicht so, dass sich die Südhessen im Rudolf-Harbig-Stadion von allen spielerischen Fesseln befreiten und an die überragenden Leistungen der Hinrunde anknüpften. Die Lilien, bei denen die beiden im Jahr 2022 weiterhin torlosen Toptorjäger Luca Pfeiffer und Phillip Tietz nach einem Spiel Pause wieder von Beginn an randurften, sind von ihrer früheren Leichtigkeit weiter ein gutes Stück entfernt. In Dresden erzwangen sie aber endlich mal wieder ihr Glück und belohnten sich selbst für ihren Aufwand. "Das ist die pure Erleichterung", jubelte Siegtorschütze Honsak.

Wie glücklich, wenn auch nicht unverdient, der Darmstädter Sieg letztlich war, zeigen auch die beiden Aluminium-Treffer der Gastgeber. Patrick Weihrauch (16.) hatte in der ersten Hälfte einen Freistoß an die Latte gezimmert, im zweiten Durchgang scheiterte Kevin Ehlers mit dem Kopf am rechten Pfosten (58.). Bei weiteren guten Chancen war stets Lilien-Schlussmann Marcel Schuhen zur Stelle. "Wir hatten das Glück des Tüchtigen", gab Lieberknecht zu. Dass auch Fabian Holland die Latte traf (85.) und ein Remis den Spielverlauf wohl am besten widergespiegelt hätte, gehört zur ganzen Wahrheit aber natürlich auch dazu.

Audiobeitrag Audio Last Minute-Sieg der Lilien in Dresden Audio Tim Skarke (l.) im Spiel der Lilien gegen Dresden. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Honsak belohnt den Mut

Dass es letztlich anders kam und die Lilien erstmals seit dem Auswärtserfolg beim Tabellenletzten FC Ingolstadt wieder drei Punkte einfuhren, ging auch auf eine erhöhte Risikobereitschaft zurück. Trainer Lieberknecht, der mit einer Dresdner Mittelfeld-Raute gerechnet hatte, passte sein System in der Halbzeitpause leicht an und stärkte mit gezielten Einwechslungen die Offensive.

Zunächst ersetzten Jannik Müller, der den Spielaufbau verbessern sollte, und Honsak, der mehr Druck über die Außenbahn erzeugen sollte, Thomas Isherwood und Emir Karic (45.). Später kam dann noch Stürmer Aaron Seydel für Sechser Klaus Gjasula (80.). "Wir haben umgestellt und ein Zeichen gesetzt. Wir wollten den Sechzehner gut besetzen", erklärte Lieberknecht seine Ideen. Dass diese durch den Joker-Treffer von Honsak, der in der Nachspielzeit in Mittelstürmer-Position aufgetaucht war, aufgingen, passt ins Bild des Aufsteiger-Dusels. So gewinnt man nur, wenn man oben steht.

Dresdens Coach sagt das A-Wort

Reden über einen möglichen Aufstieg will bei den Lilien trotzdem weiter niemand. So forsch das Auftreten auf dem Platz ist, so zurückhaltend ist es daneben. Ziele oder Träume werden in Darmstadt offiziell weiter nicht formuliert, Understatement ist Trumpf. Selbst an dieser Stelle sprang der Gegner am Samstagabend aber gerne helfend zur Seite. "Ich wünsche euch den Aufstieg in die Bundesliga", sagte Dynamo-Coach Schmidt. Irgendwann wird wohl auch bei den Lilien ein Umdenken stattfinden müssen.