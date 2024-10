Kohfeldt ist Pokal-Fan

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt ist ein großer Fan des DFB-Pokals. "Ich mag diesen Wettbewerb unglaublich gerne", sagte er vor der Zweitrunden-Begegnung bei Dynamo Dresden am Mittwoch (20.45 Uhr). Kohfeldt hat gute Erinnerungen an den Pokal. "Ich durfte als Co- und Cheftrainer bereits in drei Halbfinals stehen. Leider immer nur im Halbfinale", so der Cheftrainer. In Dresden wollten die Lilien natürlich den Sprung ins Achtelfinale schaffen. "Wir messen diesem Spiel genau dieselbe Bedeutung bei wie einer Partie in der Liga", kündigte Kohfeldt an.