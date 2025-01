Mehlem vor Deutschland-Rückkehr

Der SV Darmstadt 98 könnte noch in der laufenden Saison ein Wiedersehen mit Marvin Mehlem feiern. Der Mittelfeldspieler, der die Lilien im Sommer zu Hull City in die zweite englische Liga verlassen hatte, steht vor einer Rückkehr nach Deutschland. Beim Spiel am Neujahrstag stand er schon nicht mehr im Kader des Zweitligisten. "Ich habe ihm erlaubt, nach Deutschland zu reisen, um Details für seine Ausleihe an ein Team in Deutschland zu klären", erklärte Coach Ruben Selles anschließend. Deutschen Medienberichten zufolge soll Mehlem kurz vor einem Engagement beim SC Paderborn stehen. Der Zweitliga-Sechste gastiert am 26. Januar in Darmstadt.