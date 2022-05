Niederlage in Düsseldorf

Bitterer Dämpfer im Aufstiegsrennen für Darmstadt 98: Die Lilien haben ihr Auswärtsspiel in Düsseldorf verloren. Schuld war eine desaströse Anfangsphase.

Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Die Lilien verloren am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:2). Die Treffer für die Rheinländer erzielten Emmanuel Iyoha (3. Minute) und Matthias Zimmermann (10.) früh in der Partie. Tobias Kempe konnte per Strafstoß nur noch verkürzen (60.).

Die Lilien verpatzten den Start in diese eminent wichtige Partie komplett und lagen schon nach zehn Minuten mit 0:2 in Rückstand. Grund dafür waren zwei sauber zu Ende gespielte Angriffe der Düsseldorfer, bei denen die Südhessen immer einen Schritt zu spät kamen. So traf erst Iyoha zum 1:0 (3.), nur sieben Minuten später dann Zimmermann zum 2:0 (10.).

Klaus trifft den Pfosten

Die Darmstädter waren im Anschluss dezent geschockt und versuchten irgendwie, einen Fuß in die Düsseldorfer Tür zu bekommen. Eine kleine Möglichkeit durch Luca Pfeiffer nach einer Ecke (15.) blieb aber lange Zeit die einzige Möglichkeit der Lilien. Im Gegensatz dazu hätten die Gastgeber im weiteren Verlauf des ersten Hälfte mehr als nur einmal erhöhen können.

Felix Klaus traf aber einerseits nur den Pfosten (30.) und andererseits konnte Patric Pfeiffer alleine gegen drei Fortuna-Angreifer in höchster Not klären (35.). Kurz vor der Pause hatte dann Phillip Tietz aus dem Nichts die große Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Der Lilien-Stürmer setzte den Ball aber knapp über die Latte, was irgendwie zur ersten Hälfte der 98er passte.

Kempe trifft per Strafstoß

Mit Beginn der zweiten Halbzeit begann dann auch der Charakter-Test für das Team von Torsten Lieberknecht. Der Lilien-Coach entschied sich zuallererst aber mal für eine andere Aufstellung, wechselte dreimal, was nicht nur das System, sondern auch die Einstellung der Lilien änderte. Das neue 5-3-2-System wirkte sofort. Die Lilien waren endlich in dieser Partie, der eingewechselte Marvin Mehlem scheiterte mit einem satten Linksschuss am überragend parierenden Florian Kastenmeier (52.).

Nur acht Minuten später wurde Darmstadt dann aber belohnt. Kastenmeier legte Luca Pfeiffer im Strafraum, Kempe traf den Elfmeter sicher (60.). Die Lilien waren im Fighting Modus angekommen. Wenige Sekunden später hätte Tietz schon den Ausgleich erzielen können, scheiterte aber an Kastenmeier.

Rot für Ginczek, Gelb-Rot für Gjasula

In der Folge entwickelte sich eine flotte, hitzige Partie, die komplett offen war. Die Lilien mussten was riskieren, Düsseldorf lauerte auf Konter. Mathias Honsak verpasste eine Hereingabe von Luca Pfeiffer knapp (79.). Die Südhessen versuchten es bis zum Schuss, der Ausgleich wollte aber nicht fallen.

Daniel Ginczek sah in der 87. Minute noch die Rote Karte, Klaus Gjasula die Gelb-Rote-Karte. Durch die Niederlage könnten an diesem Wochenende noch der HSV und Werder Bremen an den Darmstädtern vorbeiziehen.

Weitere Informationen Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98 2:1 (2:0) Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Hoffmann, Gavory - Tanaka, Piotrowski (85. Uchino) - Klaus (85. Pledl), Appelkamp (75. Ginczek), Peterson (57. Oberdorf) - Iyoha (76. Lobinger)

Darmstadt: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Isherwood (46. Müller), Holland (88. Sobiech) - Manu (46. Mehlem), Kempe, Gjasula, Skarke (46. Karic) - L. Pfeiffer, Tietz (75. Honsak)



Tore: 1:0 Iyoha (3.), 2:0 Zimmermann (10.), 2:1 T. Kempe (60./FE)

Gelbe Karten: Oberdorf / Isherwood, Müller, Karic

Gelb-Rote Karte: Gjasula (88.)

Rote Karte: Ginczek (87.)



Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Zuschauer: 31.622 Ende der weiteren Informationen