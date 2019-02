Fehlbesetzung verboten: Der SV Darmstadt 98 will sich bei der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Dirk Schuster Zeit lassen. Ein klassischer Feuerwehrmann ist laut Präsident Rüdiger Fritsch keine Option.

Am Ende waren es die viel zitierten Mechanismen des Geschäfts, die beim SV Darmstadt 98 griffen. Anhaltende Erfolglosigkeit, latente Abstiegsgefahr und eine Mannschaft, die seit Monaten keine Entwicklung erkennen ließ: Aus dieser Sicht kam die Trennung von Trainer Dirk Schuster nur folgerichtig. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe drei Tage nach dem 1:1 gegen den Vorletzten SV Sandhausen überraschte dann doch.

"Wir sind zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Impuls setzen zu wollen", erklärte Vereinspräsident Rüdiger Fritsch am Montag wie schon so viele seiner Amtskollegen vor ihm, wenn sie eine Trainerentlassung begründen mussten. Grundsätzlich reicht ein Blick auf die jüngste Bilanz des Zweitligisten aus, um Argumente für einen neuen Anstrich auf der Trainerbank zu finden: In den vergangenen zehn Spielen feierten die Lilien lediglich einen Sieg. Der Abstand zu Platz 16 beträgt bedrohliche vier Punkte.

Dabei sollte es nach der Winterpause eigentlich aufwärts gehen bei den Südhessen. "Wir wollen, können und werden eine bessere Rückrunde spielen", hatte Fritsch unmittelbar vor Beginn der Rückrunde im hr-heimspiel! angekündigt. Außer einem glücklichen Heimsieg gegen St. Pauli war davon aber nichts zu sehen. Daher müssen die Lilien nun doch wieder bei Null anfangen.

Hatte Schuster die Kabine verloren?

Unmittelbar vor der personellen Zäsur hatte die Bild-Zeitung noch einen vermeintlichen weiteren Grund für die Trennung genannt. In der Montagsausgabe war von atmosphärischen Störungen die Rede, Schuster habe die Kabine nicht mehr hinter sich gehabt. Fritsch dementierte das am Abend ausdrücklich.

Dass die Stimmung am Böllenfalltor in den vergangenen Monaten weit entfernt war von jenen märchenhaften Verhältnissen in Schusters erster Amtszeit, dürfte jedoch nicht zu leugnen sein. Fragen hatten zuletzt auch die nebulösen Abschiedsworte des langjährigen Kapitäns Aytac Sulu aufgeworfen, den es im Winter völlig überraschend in die dritte türkische Liga verschlagen hatte.

Kein Feuerwehrmann für die Lilien

Wer die Mannschaft in die zweite Post-Schuster-Ära führen soll, ist nach Aussage von Fritsch noch völlig offen. "Wir haben dem Trainerteam heute die Entscheidung mitgeteilt, und heute beginnt auch die Suche nach einem Nachfolger", versicherte der Clubboss. Mit der Trainersuche wurde Carsten Wehlmann beauftragt, der mit sofortiger Wirkung vom Sportkoordinator zum Sportlichen Leiter aufsteigt.

Man werde sich dabei aber nicht unter Druck setzen, betonte Fritsch. "Wir lassen uns lieber zwei Tage mehr Zeit als zwei zu wenig." Vorerst wird das Trio Kai-Peter Schmitz, Dimo Wache und Uwe Zimmermann die Mannschaft auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen Dynamo Dresden vorbereiten.

Zum Anforderungsprofil für den neuen Cheftrainer ließ sich Fritsch ebenfalls nicht viel entlocken. Nur so viel steht fest: Die Lilien suchen nach einer langfristigen Lösung, die rund ums Böllenfalltor im Optimalfall eine ähnliche Euphorie entfachen soll, wie es einst Dirk Schuster geschafft hatte: Der neue Coach werde "definitiv kein Feuerwehrmann".