Victor Pálsson soll und will dem SV Darmstadt 98 zu mehr Stabilität verhelfen. Der Isländer hat bereits viel von der Fußball-Welt gesehen – und sogar schon Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Es ist der 27. Mai 2018, ein Sonntagnachmittag im Stade de Suisse in Bern. Victor Pálsson, damals Kapitän in Diensten des FC Zürich, stemmt die Cup-Trophäe in den Himmel der Schweizer Hauptstadt. Eine einmalige Erfahrung für den defensiven Mittelfeldspieler, nachdem der FCZ nur wenigen Minuten zuvor das Pokalfinale gegen die von Adi Hütter trainierten Young Boys gewonnen hatte.

Ganz genau: Jener Adi Hütter, der kurz darauf zur Frankfurter Eintracht wechselte und dort drei Tage später seine erste Pressekonferenz abhielt. Weitere 224 Tage später, das ist seit vergangener Woche bekannt, heuerte auch Pálsson in Hessen an. Allerdings eine Liga tiefer und knapp 40 Kilometer weiter südlich beim SV Darmstadt 98.

Neun Länder, fünfeinhalb Sprachen

"Ich habe immer zu meinem Manager und zu meinen Kollegen gesagt, dass ich in Deutschland spielen will", erzählt der Isländer nun im Trainingslager in Spanien im Gespräch mit dem hr-sport. "Im April werde ich 28. Für mich war das eine große und gute Möglichkeit." Insgesamt drei Mal habe er sich mit den Lilien-Verantwortlichen um Trainer Dirk Schuster ausgetauscht, zwei Mal am Telefon und ein Mal bei einem persönlichen Treffen. "Das war alles positiv, alles top", sagt Pálsson.

Es waren beileibe nicht die ersten Vertragsgespräche, die der 27-Jährige mitgemacht hat. In seinem Lebenslauf tauchen neben Darmstadt und Zürich ganze zehn weitere Vereine aus nun neun verschiedenen Ländern auf, dazu gehören unter anderem die U23 des FC Liverpool (wo er mit dem heutigen Leipziger Torwart Péter Gulácsi zusammenspielte), der MLS-Club New York aus den USA oder der niederländische Zweitligist NEC Nijmegen.

Positiver Nebeneffekt: Pálsson kennt nicht nur unterschiedliche (Fußball-) Kulturen, er spricht darüber hinaus auch mehrere Sprachen. "Fünfeinhalb", verrät er grinsend. "Englisch, Isländisch, Dänisch, Schwedisch, Holländisch. Die halbe ist Deutsch."

Der SV98 dürfte ihn allerdings weniger wegen seiner sprachlichen und mehr wegen seiner fußballerischen Qualitäten verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2022 ausgestattet haben. "Mit Victor bekommen wir einen körperlich präsenten und zweikampfstarken Spieler, von dem wir uns mehr defensive Stabilität in unserem Spiel versprechen", hatte Coach Schuster vor wenigen Tagen gesagt. Ein Plan, den der Profi selbst offenbar schon jetzt verinnerlicht hat.

"Für mich ist defensive Stabilität wichtig", deutet Pálsson an, dass er die Anforderungen seines neuen Arbeitgebers, der in bislang 18 Saisonspielen 33 Gegentore kassierte, verstanden hat. Was der Mittelfeldspieler darüber hinaus an isländischer Kultur mit nach Südhessen bringt? "Die gute Mentalität", antwortet er. "Das Typische an Island ist die Mentalität. Und mit meiner Mentalität kann ich der Mannschaft helfen."

Ein Angebot, dass die Lilien angesichts der kommenden Aufgaben sicherlich gerne annehmen werden. Als Tabellen-13. beträgt der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz gerade einmal sechs Punkte, der bislang letzte Sieg geht bereits auf den 3. November 2018 zurück (3:1 gegen Magdeburg). Der plötzliche Abschied von Kapitän Aytac Sulu, der sich vor wenigen Tagen dem türkischen Drittligisten Samsunspor angeschlossen hat, brachte zusätzliche Unruhe in die Mannschaft.

"Wir müssen einen guten Start haben", fordert Pálsson deshalb mit Blick auf den Restrundenauftakt am 29. Januar gegen den FC St. Pauli sowie am 1. Februar beim MSV Duisburg. Heißt im Klartext: schnell weg aus den Vororten der Abstiegsregion und den "Verein in der Liga stabilisieren", wie der Isländer sagt. Mit der einmaligen Erfahrung des Schweizer Pokalsiegs hat das zwar nicht mehr viel zu tun. Schaden kann sie im drohenden Abstiegskampf der zweiten Bundesliga aber auch nicht.