Der SV Darmstadt 98 hat mit Victor Pálsson einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet. Der 27 Jahre alte Isländer verlässt den FC Zürich und schließt sich den Lilien langfristig an.

Das desaströse 2:6 am letzten Hinrundenspieltag gegen den SC Paderborn hatte die Verantwortlichen des SV Darmstadt 98 aufgeschreckt. Die Gegentreffer 28 bis 33 waren zu viel für die Südhessen, die sich vom ersten Winterneuzugang Victor Pálsson mehr Stabilität erhoffen. Die Lilien gaben am Mittwoch die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers bekannt. Der 27-Jährige hat den Schweizer Erstligisten FC Zürich verlassen und einen bis Juni 2022 laufenden Vertrag unterschrieben.

Pálsson erfüllt sich Traum

"Es war immer ein Traum von mir, in Deutschland spielen zu dürfen. Hier herrscht nochmal eine deutlich größere Fußballbegeisterung als in vielen anderen Ländern. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren gut und die zweite Liga ist sehr stark und extrem interessant. Ich möchte der Mannschaft dabei helfen, so viele Punkte wie möglich zu holen", teilte Pálsson in der Pressemitteilung des Vereins mit.

Trainer Dirk Schuster hob die Qualitäten des Neuzugangs, der in Zukunft mit der Rückennummer 14 aufläuft, hervor: "Mit Victor bekommen wir einen körperlich präsenten und zweikampfstarken Spieler, von dem wir uns mehr defensive Stabilität in unserem Spiel versprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten."

Schweizer Pokalsieger als Kapitän

Pálsson absolvierte seit Sommer 2017 59 Pflichtspiele für Zürich und führte das Team als Kapitän zum Sieg im Schweizer Pokal gegen Young Boys Bern. In dieser Saison kam er in 14 Liga- und fünf Europa-League-Partien zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Der Isländer bestritt bislang zehn Länderspiele, bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer stand er allerdings nicht im Kader.