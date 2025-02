Papela vor Startelf-Debüt

So lange wie zuletzt in Nürnberg stand Merveille Papela für die Lilien in einem Spiel bisher noch nicht auf dem Feld. 73 Minuten durfte der Mittelfeldmann ran, weil Kai Klefisch verletzt ausgewechselt werden musste. Mehr noch: Da die Stammkraft Klefisch auch an diesem Samstag gegen die SV Elversberg fehlen wird, dürfte der bisherige Kurzarbeiter Papela sogar in die Startelf rutschen - es wäre sein erster Einsatz von Beginn an für die Darmstädter. Die weiteren Kandidaten fürs zentrale Mittelfeld, Tobias Kempe (zuletzt krank) oder Jean-Paul Boetius (Trainingsrückstand), sind eher keine Optionen für einen langen Einsatz.