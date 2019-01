Der Kapitän geht überraschend von Bord: Nach sechs Jahren verlässt Aytac Sulu den SV Darmstadt 98. Der 33-Jährige will sich einer neuen sportlichen Aufgabe stellen.

Paukenschlag beim SV Darmstadt 98: Aytac Sulu wird nicht länger für die Lilien auflaufen. Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, habe der Kapitän darum gebeten, den Verein verlassen zu dürfen – um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.

Der SV98 sei dem Wunsch nachgekommen, Sulu reist nicht mit ins Trainingslager nach Spanien und wird stattdessen "mit seinem potenziellen neuen Club die erforderlichen Formalitäten klären", heißt es in der Mitteilung. Wohin es den 33-Jährigen zieht, ist derzeit nicht bekannt.

"Viel Wehmut"

"Für mich hat sich kurzfristig die Chance ergeben, mir noch mal den Wunsch nach einer neuen sportlichen Aufgabe erfüllen zu können. Ich danke dem Verein, dass er meinem Wunsch entsprochen hat und mir diesen Schritt ermöglicht", sagte der Innenverteidiger.

"Diese Entscheidung ist natürlich mit sehr viel Wehmut verbunden. Ich habe hier in Darmstadt unfassbare sechs Jahre mit vielen tollen Momenten und sporlichen Erfolgen erlebt. Dass ich den Club so viele Jahre als Kapitän auf das Feld führen durfte, erfüllt mich mit großem Stolz. Die Zeit bei den Lilien werde ich immer in meinem Herzen tragen und mein Leben lang in bester Erinnerung behalten."

Schuster und Fritsch lassen Sulu nur ungern ziehen

Trainer Dirk Schuster hob zum Abschied vor allem Sulus Führungsqualitäten hervor. "Seit wir ihn vor sechs Jahren verpflichtet hatten, war er eines der Aushängeschilder des Clubs und hat sich immer total mit den Lilien identifiziert. Ich bin stolz, mit dem Spieler und Menschen Aytac Sulu über so viele Jahre zusammengearbeitet zu haben. Auch wenn wir den Weg mit Aytac gerne weitergegangen wären, haben wir aus Respekt vor seinen Leistungen für Darmstadt 98 seinem Wunsch entsprochen."

Für Vereinspräsident Rüdiger Fritsch ist die Vertragsauflösung auch eine Sache von "Respekt und Anerkennung": "Er hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als sportliche Größe, sondern auch als absoluter Leader, Identifikationsfigur und Sympathieträger hervorgetan. Deswegen wünschen wir ihm von ganzem Herzen alles Gute für seine neue sportliche Station."

210 Spiele, 23 Tore

Sulu war vor exakt sechs Jahren vom SCR Altach zu den Lilien gewechselt und trug in insgesamt 210 Pflichtspielen die Lilie auf der Brust. Dabei erzielte er 23 Treffer und bereitete elf Tore vor.

Ab der Saison 2013/14 hatte er die Mannschaft als Kapitän angeführt. In diesem Zeitraum schafften die Lilien unter anderem die beiden Aufstiege in die 2. Liga und die Bundesliga sowie den dortigen Klassenerhalt.

Sendung: hr-iNFO, 11.1.2019, 14 Uhr