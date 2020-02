Überraschung beim SV Darmstadt 98: Cheftrainer Dimitrios Grammozis verlängert seinen Vertrag nicht und verlässt die Lilien zum Saisonende. Grund dafür sind Differenzen bei der Vertragslaufzeit.

Das Umfeld wartete auf die Vertragsverlängerung, stattdessen gibt es nun die überraschende Trennung: Dimitrios Grammozis und der SV Darmstadt 98 werden nach der Saison getrennte Wege gehen. Das gab der Zweitligist am Mittwochnachmittag auf seiner Homepage bekannt.

Demnach habe Grammozis den Verantwortlichen mitgeteilt, das ihm vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung nicht anzunehmen. "Wir bedauern Dimis Entscheidung, die uns überrascht hat, die wir aber akzeptieren müssen", so der sportliche Leiter Carsten Wehlmann. "Wir waren in einem engen Austausch mit ihm, hätten gerne mit ihm verlängert und uns gewünscht, dass er das ihm vorliegende Angebot annimmt", so Wehlmann weiter.

"Kein gutes Zeichen"

Der Knackpunkt dabei: Die Vertragslaufzeit von nur einem Jahr, die Grammozis augenscheinlich zu wenig war. "Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir unabhängig von Dimi - dessen fachliche und menschliche Qualitäten wir absolut schätzen - aus wirtschaftlichen Aspekten die Entscheidung gefällt, ihm einen Einjahresvertrag anzubieten. Die unterschiedlichen Vorstellungen über die Vertragslaufzeit waren letztendlich ausschlaggebend dafür, dass sich unsere Wege zum Saisonende trennen werden."

Eine arg kurze Vertragslaufzeit, die der Cheftrainer offenbar als Misstrauensvotum auffasste. "Ich war und bin wirklich sehr gerne Trainer von Darmstadt 98 und hätte mir auch gut vorstellen können, hier etwas gemeinsam aufzubauen und zu entwickeln. Nach reiflicher Überlegung bin ich aber trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass meine Zeit in Darmstadt im Sommer enden wird", so Grammozis. "Da unsere Vorstellungen hinsichtlich der Vertragsgestaltung nicht übereinstimmen, sehe ich die Basis für eine zielführende und konstruktive Zusammenarbeit über den Sommer hinaus nicht für gegeben an. Ich glaube einfach, dass diese Vertragslaufzeit weder nach innen noch nach außen ein gutes Zeichen gewesen wäre"

Überraschende Entwicklung

Das Thema der Vertragslaufzeit schwelte seit Wochen, was eigentlich eine Formalie schien, zog sich seit Jahresbeginn hin. Vor allem nach den zuletzt drei Siegen in Serie schien einer Verlängerung der Zusammenarbeit aber nichts mehr im Wege zu stehen. Umso überraschender die aktuelle Entwicklung. "Ich möchte mich beim Verein dafür bedanken, dass er mir die Chance gegeben hat, als Cheftrainer im Profibereich Fuß zu fassen", so Grammozis, der im Februar 2019 von der U19 des VfL Bochum nach Darmstadt gekommen war.

Eine vorzeitige Trennung ist laut Wehlmann und Grammozis allerdings keine Option. "Mein voller Fokus gilt nun den verbleibenden Spieltagen, die ich zusammen mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich absolvieren möchte", so Grammozis. Auch Wehlmann betonte: "Wir sind hundertprozentig davon überzeugt, die Spielzeit gemeinsam zu einem erfolgreichen Ende zu führen."