Das Spiel des SV Darmstadt 98 gegen Würzburg muss wegen eines positiven Corona-Tests im Funktionsteam der Würzburger Kickers ausfallen. Damit bestreiten die Lilien in diesem Jahr nur noch eine Partie.

Das 4:0 gegen Fürth wird ungewollt zum letzten Ligaspiel 2020 des SV Darmstadt 98. Wie der kommende Gegner der Lilien, die Würzburger Kickers, am Mittwoch bekanntgaben, hat es im Funktionsteam der Würzburger einen positiven Corona-Test gegeben.

Da das Gesundheitsamt Würzburg entschied, die Profi-Mannschaft umgehend bis auf Weiteres in Quarantäne zu schicken, fällt für die Bayern nicht nur das Spiel am heutigen Mittwoch gegen St. Pauli aus, sondern auch das Spiel am Samstag in Darmstadt. Ein Ausweichtermin für die Partie steht noch nicht fest. Das nächste Spiel der Lilien findet damit am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden statt.