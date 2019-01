Der SV Darmstadt 98 tritt am Dienstag zum ersten Heimspiel der Vereinsgeschichte ohne Gegengerade an. Trainer und Spieler fürchten sich vor dem Stimmungsloch, einige Fans sind ab sofort obdachlos.

Für 4.300 Fans von Darmstadt 98 ist ab sofort nichts mehr, wie es einmal war. Nach Jahren und Jahrzehnten auf der altehrwürdigen und inzwischen abgerissenen Gegentribüne heißt es am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli erstmals: Umziehen oder zu Hause bleiben.

Die Treuesten der Treuen, die in dieser Saison nur eine Dauerkarte für die Hinrunde erwerben konnten, haben zwar ab sofort ein Vorverkaufsrecht für Tageskarten auf den übriggebliebenen Rängen. Die Sache hat aber auch einen Haken: Pro Partie sind nur noch 2.200 Tickets verfügbar. Da entsteht selbst mit Baucheinziehen ein nicht zu lösendes Platzdefizit.

Lilien fürchten Störung durch Ruhe

Was bei den Fans wohl zu Verstimmungen und im Stadion zu schlechterer Stimmung führen wird, könnte auch für die Darmstädter Berufsfußballer zu einem Problem werden. Denn dort, wo früher voller Inbrunst geklatscht, geschrien und gesungen wurde, wird jetzt nur noch gebaggert und gewalzt. "Wir brauchen die Fans, haben jetzt aber durch den Wegfall der Gegengerade eine spezielle Situation", warnte Lilien-Trainer Dirk Schuster vor deutlich weniger Dezibel in der Bude. Trümmer sind eben schweigsamer als Trommeln.

"Das wird uns extrem weh tun. Die Fans haben uns immer getragen", fürchtet sich auch Innenverteidiger Immanuel Höhn schon jetzt vor Ruhestörung im umgekehrten Sinn. Sollte weniger Lärm automatisch zu weniger Punkten führen, käme das in der derzeitigen Lage der Lilien einem selbst herbeigebuddelten Himmelfahrtskommando gleich. Abstieg nach Abriss.

Es fehlt ein Stück Fußball-Tradition

Genau das will und muss Trainer Schuster mit allen Mitteln verhindern. "Wir werden die Mannschaft darauf vorbereiten", kündigte der Lilien-Coach an. Ob Schuster eine Stadionführung vor Ruinen anbot, die schönsten Szenen aus vergangenen Geisterspielen zusammenschnitt oder sich Rat bei Teams holte, die ohnehin nur wenige Zuschauer haben, ließ er offen. Klar ist aber: So wie früher wird es nicht mehr sein. Die Lilien müssen sich umstellen.

In den vergangenen Jahren war die stets von Alberto Coluccis Gassenhauer "Die Sonne scheint" angeheizte Stimmung ein echtes Darmstädter Pfund. Stehplätze auf der kompletten Breite der Gegenseite und Fans, die sich je nach Wetter mit Sonnencreme oder Regenschirm gegen das nicht vorhandene Dach schützten. So etwas gab es im Profifußball nur in Südhessen. "Davon haben wir natürlich profitiert", so Schuster.

Früher war nicht alles schlecht

Bei der Baustellen-Premiere gegen den FC St. Pauli müssen sich die Lilien, die weiterhin keinen Ersatz für den abgewanderten Kapitän Aytac Sulu gefunden haben, in erster Linie selbst helfen und das Loch im Stadion ausblenden. Die Generalprobe vor ungewohnter Kulisse gab es beim Abschlusstraining am Montag. "Ich bin gespannt, wie das aussieht", sagte Höhn vorher.

Sein Vorgesetzter Schuster wird angesichts des ersten Spiels in ungewohnter Umgebung sogar richtig wehmütig. "Unsere Atmosphäre war immer sehr besonders", sagte er. "Und die Gegengerade hatte daran einen großen Anteil."