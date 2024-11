Lilien wochenlang ohne Hornby

Der SV Darmstadt 98 muss vorerst ohne Stürmer Fraser Hornby auskommen. Der Schotte, der im Spiel bei Greuther Fürth (5:1) verletzungsbedingt bereits in der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste, hat sich eine Außenbandverletzung zugezogen und fällt damit "in den nächsten Wochen" aus. Das teilten die Lilien am Dienstag mit. Bitter für die Südhessen: Hornby war zuletzt immer besser in Form gekommen und in dieser Spielzeit bereits an sechs Treffern beteiligt (vier Tore, zwei Vorlagen). Als erster Ersatz steht nun Fynn Lakenmacher bereit. Dass der Neuzugang von 1860 München Tore schießen kann, bewies er in Fürth: Lakenmacher traf nach Einwechslung zum zwischenzeitlichen 2:0.