Tobias Kempe feiert seinen Treffer in Düsseldorf.

Tobias Kempe feiert seinen Treffer in Düsseldorf. Bild © Imago Images

So schafft Darmstadt 98 noch den Aufstieg

Rechenspiele am letzten Spieltag

Es ist kompliziert: Für Darmstadt 98 ist von Rang zwei bis Rang vier noch alles möglich am Sonntag. Angewiesen sind die Lilien auf Schützenhilfe aus Rostock oder Regensburg. Hier gibt es die Übersicht.

Darmstadt 98 kämpft am Sonntag (15.30 Uhr) um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Der Tabellenvierte der 2. Liga hat aber nur eine Außenseiterchance und muss auf ein Straucheln des Liga-Zweiten Werder Bremen und des drittplatzierten Hamburger SV hoffen. Um in die Relegation zu gelangen, brauchen die Hessen mehr Punkte als der HSV oder Bremen.

Das sind die entscheidenden Spiele

SV Darmstadt - SC Paderborn

Werder Bremen - Jahn Regensburg

Hansa Rostock - Hamburger SV

So sieht die Tabelle aus

2. Bremen 60 Punkte, Tordifferenz +20

3. Hamburger SV 57 Punkte, Tordifferenz +31

4. Darmstadt 57 Punkte, Tordifferenz +22

Verlieren die Lilien...

... dann haben sie keine Chance mehr auf den Aufstieg. Von St. Pauli (Fünfter) werden sie zwar wohl kaum noch eingeholt werden, weil die Lilien drei Punkte Vorsprung und das klar bessere Torverhältnis aufweisen. Mehr als Platz vier ist aber dann definitiv nicht drin.

Spielen die Lilien unentschieden...

... müssen sie auf eine Niederlage des HSV in Rostock hoffen, um noch auf den Relegationsrang drei zu springen. Der direkte Aufstieg ist dann nicht möglich.

Gewinnen die Lilien...

..., der SV Werder holt mindestens einen Punkt und der HSV gewinnt, dann bleibt Darmstadt nur der ungeliebte Rang vier.

... und der Hamburger SV gewinnt nicht, dann haben die Lilien mindestens den zur Relegation berechtigenden dritten Rang sicher.

..., der HSV gewinnt und Bremen verliert, dann haben die Lilien auch den dritten Platz sicher.

..., der HSV gewinnt nicht und Bremen verliert, dann würden die Lilien als Tabellenzweiter direkt aufsteigen.