Der SV Darmstadt 98 konnte am Sonntag in der 2. Liga die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen. Beim Heimspiel gegen Hansa Rostock zeigt die Elf eine engagierte Leistung - bringt sich aber nach einer Unachtsamkeit um den Lohn.

Darmstadt 98 hat mit einem 1:1 (1:0) gegen Hansa Rostock einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen verpasst. Tobias Kempe besorgte die 1:0-Führung (24.), Danylo Sikan glich für die Gäste aus (65.). Darmstadt wirkte insgesamt zu harmlos, um nach dem Ausgleich noch mal zurückzuschlagen.

Für eine dicke Überraschung hatte Trainer Torsten Lieberknecht mit der Aufstellung gesorgt: Die beiden Topstürmer Luca Pfeiffer und Phillip Tietz fanden sich nur auf der Bank wieder, Aaron Seydel begann vorne. Zudem kam Nachwuchshoffnung Clemens Riedel ins Team, Frank Ronstadt ersetzte den gesperrten Matthias Bader. Darmstadt agierte im 4-2-3-1-System; Riedel rückte mit auf die Sechs, ließ sich aber bei Ballbesitz zwischen die beiden Innenverteidiger fallen.

Verdiente Pausenführung durch Kempe

Die Gastgeber starteten engagiert: Bereits nach zwei Minuten holten die Lilien zwei Ecken heraus. Doch gefährlicher wurden die Rostocker, als Lilien-Keeper Marcel Schuhen nach vier Minuten gegen Robin Meißner klären musste. In der 16. Minute hatten die Darmstädter Glück, dass nach einem Rempler von Fabian Holland im Strafraum nicht auf Elfmeter entschieden wurde.

Nach 24 Minuten profitierten die 98er dann von der Handlungsschnelligkeit ihres Routiniers: Nach einem langen Ball von Patric Pfeiffer vertändelten die Rostocker den Ball, Kempe spritzte dazwischen und vollendete eiskalt vor dem Tor zum 1:0. Wenig später verzog Holland aus aussichtsreicher Position (37.). Darmstadt verdiente sich die Pausenführung: Lieberknechts Elf spielte körperlich und störte früh - so kam Hansa fast nicht zur Entfaltung.

Wieder einmal Standard-Schwäche bei den Lilien

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte spielte Darmstadt aktiver als die Rostocker. Frank Ronstadt hatte in der 59. Minute einen vielversprechenden, aber zu hohen Abschluss. Torschütze Kempe blieb die ordnende Hand auf dem Platz, Stürmer Seydel jedoch wurde gut zugestellt. Aus dem Nichts schoss Hansa dann aber den Ausgleich: Der eingewechselte Sikan drückte eine Ecke aus vier Metern über die Linie (65.). Es war bereits das 15. Gegentor der Lilien nach einer Standardsituation.

In der 72. Minute riefen die Fans "Jetzt geht's los", als Lieberknecht die etatmäßigen Angreifer Pfeiffer und Tietz auf den Rasen schickte (für Riedel und Seydel). Doch auch das vormalige Traumduo präsentierte sich nicht so griffig und zielstrebig wie noch vor der Winterpause. Einzig in der 88. Minute scheiterte Tietz mit einem Kopfball am Gäste-Torwart Markus Kolke.

Nun geht es nach Dresden zum "Samstagabendspiel"

So blieb ein unterm Strich enttäuschendes Remis gegen einen Abstiegskandidaten, mit dem die Lilien die Patzer der Konkurrenz ungenutzt ließen: St. Pauli unterlag daheim gegen Hannover, Bremen und Hamburg spielten nur unentschieden. Nun reisen die Lilien nicht als Erster, sondern als Dritter am kommenden Samstagabend zum "Topspiel" nach Dresden.