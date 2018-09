Last-Minute-Freistoßtor ins Unentschieden-Glück: Der SV Darmstadt 98 hat sich am Samstag mit einem Remis vom SV Sandhausen getrennt. Mann des Spiels? Tobias Kempe.

Der SV Darmstadt 98 hat am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Lilien retteten durch einen Treffer von Tobias Kempe (90.) gegen den SV Sandhausen wenigstens noch ein 1:1 (0:0). Philipp Klingmann (47.) hatte per Kopf zum 0:1 getroffen, die Vorarbeit leistete Leart Paqarada.

Darmstadt hatte zuvor vier seiner fünf Saisonpflichtspiele ohne ein einziges Gegentor gewonnen. Sandhausen beendete eine Serie von drei Spiele ohne eigenen Treffer und entfernte sich von den Abstiegsrängen. "Unsere ersten 30 Minuten sahen überhaupt nicht gut aus", sagte SV98-Trainer Dirk Schuster nach dem Abpfiff. "Danach haben wir uns in die Partie gebissen, wurden nach der Pause dann aber kalt geduscht. Danach hat man gesehen, wie schwer es ist, nach Rückstand etwas gegen Sandhausen zu holen."

Höhepunkte? Mangelware

Weitere Informationen Mehr im hr-fernsehen Einen Spielbericht zum Lilien-Remis gegen Sandhausen sehen Sie am Sonntag ab 22.05 Uhr in heimspiel! Bundesliga. Ende der weiteren Informationen

Von Beginn an entwickelte sich vor 15.103 Zuschauern ein Spiel ohne große Höhepunkte. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, Torchancen blieben Mangelware. Die Gäste hatten sogar zunächst mehr vom Spiel, die Darmstädter hatten Probleme, sich auf das Spiel des SVS einzustellen.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte Sandhausen das Führungstor. Die Abwehrschwächen der Hessen wurden schonungslos ausgenutzt. Dem Treffer ging ein erster Abwehrversuch von Lilien-Kapitän Aytac Sulu voraus, der aber Paqarada eine zweite Flanke ermöglichte.

Zentral, 18 Meter, perfekt geschossen

Nach dem Rückstand drückten die Hausherren auf das Tempo und bestimmten das Spielgeschehen. Allerdings blieben die Angriffsbemühungen ohne zählbaren Erfolg – bis zur 90. Minute. Dann zirkelte Kempe einen Freistoß aus zentraler Position und rund 18 Metern Torentfernung ins Sandhäuser Tor.

Weitere Informationen SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:1 (0:0) Darmstadt: Heuer Fernandes - Höhn (77. Boyd), Franke, Sulu, Holland - Medojevic, Kempe - Heller, Mehlem (59. Wurtz), Jones (63. Sirigu) - Dursun



Sandhausen: Lomb - Kister, Karl, Verlaat - Klingmann (66. Schleusener), Jansen, Linsmayer (80. Hansch), Paqarada - Förster - Behrens, Guedé (54. Gislason)



Tore: 0:1 Klingmann (47.),1:1 Kempe (90.)

Gelbe Karten: Wurtz / Linsmayer



Schiedsrichter: Pfeifer (Heusenstamm)

Zuschauer: 15.103 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am samstag, 15.9.2018, 17.15 Uhr