Dirk Schuster und der SV Darmstadt 98 kämpfen mit allen Mitteln gegen den Absturz in die 3. Liga. Die Zutaten für das nächste Wunder haben die Lilien, am Ende müssen aber auch die Fans helfen.

Abstiegskampf in Darmstadt – das kennt Dirk Schuster. Denn als der Trainer 2012 erstmals ans Böllenfalltor kam, übernahm er die Lilien in einer prekären Situation. Damals gelang der Klassenerhalt – wenngleich nur, weil die Offenbacher Kickers keine Lizenz für die 3. Liga bekamen. Sechs Jahre später ist vieles anders am Böllenfalltor, aber eben nicht alles. Wieder ist Abstiegskampf angesagt. "Es hat sich einiges verändert. Es sind andere Spieler, auf die man auch anders eingehen muss", erklärte Schuster am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens die Unterschiede.

Zwischen der ersten und der aktuellen Mission Klassenerhalt liegen schließlich nicht nur sechs Jahre, sondern auch enorme Erfolge der Lilien. Schuster schaffte mit seinem Team den Durchmarsch in die Bundesliga. Das Wort Fußballwunder wurde in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit den 98ern bisweilen überstrapaziert – auch daran hat Schuster entscheidenden Anteil.

Heidenheim als Knackpunkt

Auf ein eben solches Wunder will sich Schuster in der aktuell angespannten Situation im Tabellenkeller der Zweiten Liga nicht verlassen. "Wir müssen unsere ureigenen Stärken in den Vordergrund stellen", so Schuster. Nach starken Leistungen gegen die Topteams der Liga und zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage scheint dieser erste Schritt schon einmal gelungen. Doch um den Klassenerhalt tatsächlich zu schaffen, brauchen die Lilien mehr. So müsse etwa das Trainerteam dieser Tage noch genauer darauf achten, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

"Motivieren müssen wir die Spieler nicht extra", so Schuster. Das Team habe bewiesen, dass die Moral und die Mentalität stimmen. "Knackpunkt war das Spiel in Heidenheim", so der Coach. Zuvor hätten die Lilien eine "miese Phase" gehabt. "Dieses Spiel haben wir in Unterzahl 1:1 gespielt", so Schuster. "Wir haben uns gegen alles gewehrt."

Mit den Fans im Rücken

Genau so wollen sich die 98er in den kommenden Wochen gegen den drohenden Abstieg stemmen. "Im Endeffekt wollen wir in der Liga bleiben – ob das über die Relegation geht oder auf direktem Weg ist mir eigentlich scheißegal", fand Schuster deutliche Worte. Mit Eintracht Braunschweig wartet am Sonntag (13.30 Uhr) bereits der nächste Härtetest auf die Lilien. "Wir werden Braunschweig definitiv nicht ins offene Messer rennen. Dafür haben sie zu viel Qualität", sagte der Lilien-Trainer. "Die Richtlinie muss sein, dass Stabilität in der Defensive vorhanden ist, aber auch mehr nach vorne geht."

Schuster setzt für die anstehenden Aufgaben auf den Teil der Darmstädter, der in dieser Saison stets stark performt hat: die Fans. "Auf die konnten wir uns in der Rückrunde verlassen", so der Coach. "Was da für eine Stimmung gemacht wurde – auch in Situationen, wo wir überhaupt nicht gut waren. Die Zuschauer standen wie eine Wand hinter uns." In den drei verbliebenen Heimspielen sollen die Fans das Böllenfalltor erneut zu einer Festung machen. "So etwas beflügelt uns Trainer und Spieler natürlich auch."

Und dann sind da ja noch die Partie in Sandhausen und Regensburg. "Ich denke, dass wir da auch großen Zuschauerzuspruch aus Darmstadt haben werden. So dass auch das Heimspielatmosphäre haben kann", sagte Schuster. So könnte der Klassenerhalt gelingen – und diesmal nicht am grünen Tisch, sondern auf dem Rasen.