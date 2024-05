Lilien verabschieden sich aus der Bundesliga

Mit einem anständigen Auftritt möchte sich Darmstadt 98 aus der Bundesliga verabschieden. Im letzten Saisonspiel müssen die bereits als Absteiger feststehenden Südhessen an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund antreten. Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht muss erneut auf zahlreiche verletzte Profis verzichten. Dennoch hofft er auf einen würdigen Abschied seines Teams, das in dieser Saison lediglich drei Bundesligaspiele gewinnen konnte. Es gehe darum, sich an der Ehre zu packen und noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, appellierte Lieberknecht an die Spieler.