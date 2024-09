AIK Solna nimmt Isherwood unter Vertrag

Thomas Isherwood hat einen neuen Verein gefunden. Der Verteidiger, der bis zum Sommer beim SV Darmstadt 98 aktiv war, dort nach dem Abstieg aber keinen neuen Vertrag erhalten hatte, schließt sich AIK Solna in Schweden an. Isherwood, selbst in Stockholm aufgewachsen, erhält in der Heimat einen Einjahresvertrag, wie AIK am späten Montagabend verkündete. In Darmstadt kam der Linksfuß in drei Jahren auf insgesamt 52 Einsätze.